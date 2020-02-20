Após polêmica na Vogue, Donata Meirelles vai para Forbes, diz colunista

Donata Meirelles é a nova colunista de estilo e moda da Forbes Brasil, segundo informações do colunista Amaury Jr. Trata-se de uma coluna mensal que será destinada a mulheres de sucesso.
A empresária, que é ex-diretora de Criação da Vogue, vai estrear em março na publicação brasileira, que será toda pensada para atingir mulheres poderosas.
Além da revista, Donata também terá um espaço no site com vídeos que começaram a ser gravados nesta quarta-feira (19).
DONATA MEIRELLES E A POLÊMICA DAS ESCRAVAS
Em um festão para comemorar seus 50 anos, Donata acabou gerando polêmica na web ao surgir com negras supostamente fantasiadas de escravas no evento. Na foto, a jornalista estava sentada em uma cadeira especial, que é usada em rituais espíritas, com as outras mulheres à sua volta. Os internautas não perdoaram e apontaram que a diretora estava sendo racista.
Pouco tempo depois, a loira decidiu sair da Vogue e anunciou uma pausa na carreira.