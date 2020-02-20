'BBB 20': 'Eu me acho machista, sou machista com minha mãe', diz Prior

"Eu me acho machista. Eu não sei não ser machista, eu estou aprendendo, de verdade. Eu não falei nenhum absurdo. Quem disse besteira foi o Hadson. Eu me acho um machista, não sei não ser. Estou aprendendo. Eu sou muito machista com a minha mãe. Só que a gente tem o maior respeito, não levo mulher da balada para casa com ela lá. Eu acho que todo moleque cresce um pouco machista, eu não sabia de nada. Aqui dentro não dá pra mudar, em três meses não dá, mas tento não fazer brincadeira", alegou.