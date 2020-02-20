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'BBB 20': 'Eu me acho machista, sou machista com minha mãe', diz Prior

Brother decidiu abrir o jogo com Thelma ao ficar sozinho na festa do líder na madrugada desta quinta (20)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 08:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 08:26
"BBB 20": a sister Thelma e o brother Prior Crédito: TV Globo/Reprodução
Felipe ficou sem conversar com ninguém na festa do líder na madrugada desta quinta (20), até que Thelma decidiu puxar assunto com o bonitão. 
Os dois começaram o papo falando sobre a divisão da casa e, logo, tocaram no assunto machismo entre os homens da casa. O arquiteto admitiu que cometeu um erro, mas afirmou que se considera machista. 

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"Eu me acho machista. Eu não sei não ser machista, eu estou aprendendo, de verdade. Eu não falei nenhum absurdo. Quem disse besteira foi o Hadson. Eu me acho um machista, não sei não ser. Estou aprendendo. Eu sou muito machista com a minha mãe. Só que a gente tem o maior respeito, não levo mulher da balada para casa com ela lá. Eu acho que todo moleque cresce um pouco machista, eu não sabia de nada. Aqui dentro não dá pra mudar, em três meses não dá, mas tento não fazer brincadeira", alegou. 

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