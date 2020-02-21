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BBB 2020

Pyong vence o Anjo e espera ver filho; Babu e Felipe recebem castigo

O anjo geralmente recebe uma mensagem em vídeo da família, além de ganhar um almoço especial e poder imunizar um colega na formação do próximo paredão

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 15:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 15:48
"BBB 20": o brother Pyong Lee Crédito: Globo/Divulgação
Pyong Lee venceu a Prova do Líder dessa semana no Big Brother Brasil 20, realizada na manhã desta sexta-feira (21). Com isso, ele deverá ver imagens do filho, Jake, que nasceu no último domingo (18), quando o pai já estava no confinamento. 
Ao término da prova, o hipnólogo agradeceu aos outros participantes do programa, que já tinham dito que o ajudariam a vencer a prova para ver imagens do filho: "Quero agradecer muito a vocês, obrigada, de uma forma direta ou indireta, só vem Jake", afirmou ele, que também se declarou à mulher, Sammy. 
O anjo geralmente recebe uma mensagem em vídeo da família, além de ganhar um almoço especial e poder imunizar um colega na formação do próximo paredão. Pyong também escolheu para o Castigo do Monstro Babu e Felipe, que serão Guardas do Líder, que essa semana é a Rafaela. 

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O paredão que será formado no domingo (23) já tem a primeira participante selecionada: Flayslane, que ficou com um dos castigos da Prova do Líder, realizada na noite de quinta (20). Também foram indicados por Rafa para o castigo Bianca, que perdeu 300 estalecas e Felipe, que não perdeu o direito de participar da Prova do Anjo. 
Tiago Leifert já informou, no programa de quinta, que o paredão dessa semana será triplo e que não haverá a prova Bate e Volta, que poderia livrar da berlinda um dos indicados. Além de Flay, estarão disputarão a preferência do público o indicado pelo líder e o mais votado pela casa.

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