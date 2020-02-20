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BBB 2020

Filho de Pyong Lee já tem mais fãs no Instagram do que seis confinados

A criança já tem mais fãs do que muito confinado, inclusive, desafetos de seu pai, o coreano Pyong

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 19:42
Filho de Pyong, integrante da casa mais vigiada do Brasil, já tem conta em rede social Crédito: Reprodução Instagram
Com apenas quatro dias de vida, Jake, filho do hipnólogo Pyong Lee com Sammy Lee, já tem popularidade alta. Isso por conta do Instagram preparado para ele que mostra a rotina da família. A conta já ultrapassou a marca dos 600 mil seguidores.
A criança já tem mais fãs do que muito confinado, inclusive, desafetos de seu pai, o coreano Pyong.
Muito desse fator pode ser atrelado à exposição do próprio Pyong Lee no BBB 20. Para ter uma ideia, o menino, com quatro dias de vida, já tem mais seguidores do que Felipe Prior, o grande desafeto de Pyong no confinamento. Ele também tem mais fãs do que Victor Hugo e que os já eliminados Lucas, Petrix, Hadson e o surfista profissional Lucas Chumbo.
Se somasse o número de seguidores de Prior e Lucas, aliados até pouco tempo no reality, não daria para passar o número do bebê. Com mais 100.000 ele passaria Ivy e com mais 300.000 seguidores ultrapassaria Daniel e Flayslane. 
A foto do rostinho da criança ainda não foi divulgada, mas já é o maior pedido entre os seguidores. A tendência é que, com a foto publicada, mais gente se torne fã da criança e mais brothers fiquem para trás nessa disputa por popularidade.

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