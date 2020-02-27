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Consequências do surto

Facebook e Microsoft cancelam agenda de eventos por temor com coronavírus

Com isso, elas se somam a uma crescente lista de companhias que restringem viagens de funcionários em resposta ao surto de coronavírus

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 18:16
Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention
As gigantes de tecnologia Microsoft e Facebook cancelaram planos de participar em importantes eventos do setor nos próximos meses. Com isso, elas se somam a uma crescente lista de companhias que restringem viagens de funcionários em resposta ao surto de coronavírus.
O Facebook informou nesta quinta-feira (27) que não realizará sua conferência anual de desenvolvedores em maio em San Jose, na Califórnia.
No ano passado, mais de 5 mil pessoas foram ao evento. A empresa planeja substituir a conferência por eventos locais, videoconferências e conteúdo transmitido por streaming.

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Anteriormente, o Facebook havia desistido de participar em uma conferência anual de desenvolvedores da indústria de videogames conhecida como GDC, prevista para meados de março.
A Microsoft, por sua vez, afirmou nesta quinta-feira que não mais participará da GDC, também citando a cautela global no setor de saúde. No ano passado, o evento teve 29 mil participantes, segundo a organizadora Informa PLC.
Outras empresas, como Sony, Electronic Arts e Unity Technologies, também informaram que não participarão do GDC neste ano.

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