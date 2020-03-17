Prefeitura de Linhares recua e confirma apenas 1 caso de coronavírus

A Prefeitura de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, recuou na manhã desta terça-feira (17) e confirmou apenas um caso de coronavírus no município, não dois como havia informado na noite desta segunda (16). Os dados foram atualizadas pelo secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meireles. De acordo com Meireles, um erro de comunicação com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) fez com que o município divulgasse a informação errada.
O que aconteceu foi uma informação errada que nós recebemos do governo do Estado, porém não tinham publicado ainda. A justificativa hoje quando foram questionados era de que houve um erro sistêmico: quem atualizou o sistema, atualizou com dois casos, mas logo em seguida fez a correção. A gente tentou passar uma informação em tempo real, e aí houve essa divergência. O próprio Estado reconheceu que passou a informação errada, explica. Na noite desta segunda-feira (16), o boletim mais recente da Sesa apontava apenas um caso confirmado no município.
O único caso confirmado de coronavírus em Linhares é de um professor da rede municipal de ensino. No entanto, outros casos seguem sob investigação. A gente tem um caso confirmado e 18 casos que estão sendo analisados. As ações de prevenção são as mesmas, temos algumas ações mais consistentes. O prefeito hoje se reuniu com o gabinete e várias ações estão sendo feitas no sentido de evitar aglomeração de pessoas, limitar a quantidade de pessoas em reuniões, eventos, cuidados com restaurantes, a atuação da Vigilância Sanitária nesses locais que podem ser uma forma de transmissão do vírus, destaca.
Todas as pessoas com casos confirmados ou sob suspeita permanecem em isolamento domiciliar, recebendo visitas de profissionais da saúde e acompanhamento do quadro clínico.
Em todo o Espírito Santo, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), de domingo (15) para segunda-feira (16), o número de casos confirmados dobrou, saindo de quatro para oito. As investigações também aumentaram, saltando de 122 para 134.
PRIMEIRO CASO EM LINHARES
O primeiro paciente com coronavírus de Linhares é um professor e cunhado de um homem que veio da Inglaterra, cujo teste confirmou a infecção pelo vírus. O professor teve contato com alunos durante a semana e foi o primeiro caso de transmissão local do coronavírus no Espírito Santo.