Prefeitura de Linhares recua e confirma apenas 1 caso de coronavírus

O que aconteceu foi uma informação errada que nós recebemos do governo do Estado, porém não tinham publicado ainda. A justificativa hoje quando foram questionados era de que houve um erro sistêmico: quem atualizou o sistema, atualizou com dois casos, mas logo em seguida fez a correção. A gente tentou passar uma informação em tempo real, e aí houve essa divergência. O próprio Estado reconheceu que passou a informação errada, explica. Na noite desta segunda-feira (16), o boletim mais recente da Sesa apontava apenas um caso confirmado no município.