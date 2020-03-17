Procon de Linhares fiscaliza abuso no preço de máscaras e álcool em gel

O objetivo do Procon de Linhares é evitar cobranças abusivas desses produtos em farmácias e supermercados Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

O preço de produtos como álcool em gel e máscaras está sendo monitorado de perto pela equipe do Procon de Linhares , órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo é acompanhar o comportamento do mercado em relação aos valores aplicados a esses produtos e evitar cobranças abusivas neste momento de grande procura, já que os insumos são bastante utilizados como medida preventiva contra o coronavírus

De acordo com o diretor do Procon Municipal, Geraldo Roza, apesar de não existir previsão legal para o órgão municipal de proteção estabelecer um valor máximo ou mínimo para produtos ou serviços, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que não pode ocorrer elevação de preço de maneira injustificada.

Mesmo a confirmação de um caso da doença e outros suspeitos que estão sob investigação, não justificaria o aumento de preço desses insumos, que são procurados pelos consumidores como forma de prevenção, explica Geraldo.

Segundo Roza, apesar de não terem sido registradas denúncias formais de abuso de preços, o órgão tem realizado verificações em farmácias e supermercados do município. Estamos vistoriando se de fato existiu esse aumento de preço. No local, os fiscais estão solicitando o histórico de vendas do período anterior a esse episódio de surgimento de casos do coronavírus e o histórico do período mais recente, para que seja feito esse comparativo. Se de fato for verificado que houve essa elevação de preços de maneira injustificada, as providências cabíveis serão adotadas, detalha o diretor.