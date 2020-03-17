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Fiscalização

Procon de Linhares fiscaliza abuso no preço de máscaras e álcool em gel

O objetivo é coibir a elevação no preço dos produtos que passaram a ser muito procurados após a pandemia do coronavírus

Publicado em 17 de Março de 2020 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 10:17
O objetivo do Procon de Linhares é evitar cobranças abusivas desses produtos em farmácias e supermercados Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
O preço de produtos como álcool em gel e máscaras está sendo monitorado de perto pela equipe do Procon de Linhares, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo é acompanhar o comportamento do mercado em relação aos valores aplicados a esses produtos e evitar cobranças abusivas neste momento de grande procura, já que os insumos são bastante utilizados como medida preventiva contra o coronavírus.
De acordo com o diretor do Procon Municipal, Geraldo Roza, apesar de não existir previsão legal para o órgão municipal de proteção estabelecer um valor máximo ou mínimo para produtos ou serviços, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece que não pode ocorrer elevação de preço de maneira injustificada.
Mesmo a confirmação de um caso da doença e outros suspeitos que estão sob investigação, não justificaria o aumento de preço desses insumos, que são procurados pelos consumidores como forma de prevenção, explica Geraldo.

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Segundo Roza, apesar de não terem sido registradas denúncias formais de abuso de preços, o órgão tem realizado verificações em farmácias e supermercados do município. Estamos vistoriando se de fato existiu esse aumento de preço. No local, os fiscais estão solicitando o histórico de vendas do período anterior a esse episódio de surgimento de casos do coronavírus e o histórico do período mais recente, para que seja feito esse comparativo. Se de fato for verificado que houve essa elevação de preços de maneira injustificada, as providências cabíveis serão adotadas, detalha o diretor.
Os consumidores que visualizarem alguma situação de aumento abusivo ou atos que possam lesar seus direitos, podem entrar em contato com o Procon de Linhares, para que seja realizada a apuração. Em caso do consumidor já ter feito a compra, ele deve ainda apresentar a nota fiscal do produto. O órgão funciona na Avenida Augusto Calmon, nº 1.117, no Centro, no antigo prédio da Câmara Municipal. O telefone de contato é o 3372-2129.

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