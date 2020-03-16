O homem diagnosticado com coronavírus é professor na Escola "Auto Guimarães e Souza", em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução

Your browser does not support the audio element. Caso confirmado de coronavírus em Linhares muda a rotina da população

A semana começou com mudanças na rotina dos moradores de Linhares , Região Norte do Espírito Santo , após um professor da rede municipal de ensino ser diagnosticado com coronavírus. Nesta segunda-feira (16), as escolas municipais não funcionaram já que as aulas estão suspensas até a próxima sexta-feira (20).

O aposentado Fernando Trazi, de 70 anos, substituiu o treino da manhã na academia por uma caminhada ao ar livre. Essa foi uma das formas que ele encontrou para se prevenir do coronavírus sem deixar os exercícios de lado. Eu já estou com 70 anos, estou em uma idade comprometedora, vou caminhar para substituir. Está ótimo para mim, comenta.

Já a Graciete Pazini revela que algumas mudanças já começaram a ser feitas dentro de casa. Nós começamos a higienizar mais as mãos, passar o álcool gel, andar em ambientes mais abertos, deixar tudo mais aberto para circular a ventilação e evitar muito tumulto, explica a aposentada.

Em alguns estabelecimentos o álcool gel ganhou destaque e passou a ser usado por muitos frequentadores. Em uma academia da cidade, a Luzimar Durelli é uma das 700 alunas. Segundo ela, para manter o treinos é necessário redobrar os cuidados. Eu utilizo o álcool gel para limpar os aparelhos que eu vou usar e vamos em frente.

No Centro de Linhares, onde a movimentação de pessoas é grande durante os dias da semana, a rotina também sofreu alterações. Algumas lojas disponibilizaram álcool gel para consumidores e vendedores, tudo para prevenir a contaminação pelo vírus.

FALTA ÁLCOOL GEL

Um dos produtos muito consumido durante a crise provocada pelo coronavírus, o álcool gel já começa a faltar nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Quem buscou o produto em farmácias nesta segunda-feira (16), em Linhares, voltou para casa de mãos vazias.

A demanda está sendo muito grande e a gente não está dando conta, devido a essa pandemia do coronavírus. Principalmente depois que foi confirmado aqui na cidade de Linhares um caso dessa doença, explica a farmacêutica Aline Rosa.