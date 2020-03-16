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Prevenção

Caso confirmado de coronavírus em Linhares muda a rotina da população

Na sexta-feira (13), um professor da rede pública testou positivo para coronavírus. Outros dez casos estão sob suspeita no município

Publicado em 16 de Março de 2020 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 13:26
O homem diagnosticado com coronavírus é professor na Escola "Auto Guimarães e Souza", em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Caso confirmado de coronavírus em Linhares muda a rotina da população
A semana começou com mudanças na rotina dos moradores de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, após um professor da rede municipal de ensino ser diagnosticado com coronavírus. Nesta segunda-feira (16), as escolas municipais não funcionaram já que as aulas estão suspensas até a próxima sexta-feira (20).
O aposentado Fernando Trazi, de 70 anos, substituiu o treino da manhã na academia por uma caminhada ao ar livre. Essa foi uma das formas que ele encontrou para se prevenir do coronavírus sem deixar os exercícios de lado. Eu já estou com 70 anos, estou em uma idade comprometedora, vou caminhar para substituir. Está ótimo para mim, comenta.
Já a Graciete Pazini revela que algumas mudanças já começaram a ser feitas dentro de casa. Nós começamos a higienizar mais as mãos, passar o álcool gel, andar em ambientes mais abertos, deixar tudo mais aberto para circular a ventilação e evitar muito tumulto, explica a aposentada.
Em alguns estabelecimentos o álcool gel ganhou destaque e passou a ser usado por muitos frequentadores. Em uma academia da cidade, a Luzimar Durelli é uma das 700 alunas. Segundo ela, para manter o treinos é necessário redobrar os cuidados. Eu utilizo o álcool gel para limpar os aparelhos que eu vou usar e vamos em frente.
No Centro de Linhares, onde a movimentação de pessoas é grande durante os dias da semana, a rotina também sofreu alterações. Algumas lojas disponibilizaram álcool gel para consumidores e vendedores, tudo para prevenir a contaminação pelo vírus.

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FALTA ÁLCOOL GEL

Um dos produtos muito consumido durante a crise provocada pelo coronavírus, o álcool gel já começa a faltar nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Quem buscou o produto em farmácias nesta segunda-feira (16), em Linhares, voltou para casa de mãos vazias.
A demanda está sendo muito grande e a gente não está dando conta, devido a essa pandemia do coronavírus. Principalmente depois que foi confirmado aqui na cidade de Linhares um caso dessa doença, explica a farmacêutica Aline Rosa.
*Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte

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