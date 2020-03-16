Caso confirmado de coronavírus em Linhares muda a rotina da população
A semana começou com mudanças na rotina dos moradores de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, após um professor da rede municipal de ensino ser diagnosticado com coronavírus. Nesta segunda-feira (16), as escolas municipais não funcionaram já que as aulas estão suspensas até a próxima sexta-feira (20).
O aposentado Fernando Trazi, de 70 anos, substituiu o treino da manhã na academia por uma caminhada ao ar livre. Essa foi uma das formas que ele encontrou para se prevenir do coronavírus sem deixar os exercícios de lado. Eu já estou com 70 anos, estou em uma idade comprometedora, vou caminhar para substituir. Está ótimo para mim, comenta.
Já a Graciete Pazini revela que algumas mudanças já começaram a ser feitas dentro de casa. Nós começamos a higienizar mais as mãos, passar o álcool gel, andar em ambientes mais abertos, deixar tudo mais aberto para circular a ventilação e evitar muito tumulto, explica a aposentada.
Em alguns estabelecimentos o álcool gel ganhou destaque e passou a ser usado por muitos frequentadores. Em uma academia da cidade, a Luzimar Durelli é uma das 700 alunas. Segundo ela, para manter o treinos é necessário redobrar os cuidados. Eu utilizo o álcool gel para limpar os aparelhos que eu vou usar e vamos em frente.
No Centro de Linhares, onde a movimentação de pessoas é grande durante os dias da semana, a rotina também sofreu alterações. Algumas lojas disponibilizaram álcool gel para consumidores e vendedores, tudo para prevenir a contaminação pelo vírus.
FALTA ÁLCOOL GEL
Um dos produtos muito consumido durante a crise provocada pelo coronavírus, o álcool gel já começa a faltar nas prateleiras dos estabelecimentos comerciais. Quem buscou o produto em farmácias nesta segunda-feira (16), em Linhares, voltou para casa de mãos vazias.
A demanda está sendo muito grande e a gente não está dando conta, devido a essa pandemia do coronavírus. Principalmente depois que foi confirmado aqui na cidade de Linhares um caso dessa doença, explica a farmacêutica Aline Rosa.
*Com informações de Erika Carvalho, da TV Gazeta Norte