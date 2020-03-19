Maranata suspende todos os cultos presenciais por causa de coronavírus

Igreja Maranata divulga comunicado e suspende todos os cultos presenciais Crédito: Divulgação

A Igreja Cristã Maranata decidiu suspender, por tempo indeterminado, todos os cultos e atividades presenciais. Em comunicado divulgado aos fiéis, a Igreja afirmou que a medida tem o objetivo de "preservar a saúde dos membros e visitantes contra o coronavírus ".

A revogação desta medida será avaliada de acordo com a evolução da pandemia, seguindo as recomendações do Poder Público, diz o comunicado. A Maranata afirma que vai disponibilizar transmissões de cultos diariamente, às 19h30, (horário de Brasília) pelo canal da Igreja no Youtube.

"O momento é de oração, vigilância e responsabilidade individual e coletiva. Estamos vivendo tempos de calamidades, mas confiamos no Deus todo poderoso. Estamos debaixo das asas do nosso Senhor. Estejamos em oração pela manifestação da misericórdia de Deus em nosso favor", apontou a Maranata no comunicado.

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