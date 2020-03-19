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Precaução

Maranata suspende todos os cultos presenciais por causa de coronavírus

Em comunicado divulgado aos fiéis, a Igreja afirmou que a medida tem o objetivo de 'preservar a saúde dos membros e visitantes contra o coronavírus'

Publicado em 19 de Março de 2020 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 10:59
Igreja Maranata divulga comunicado e suspende todos os cultos presenciais Crédito: Divulgação
A Igreja Cristã Maranata decidiu suspender, por tempo indeterminado, todos os cultos e atividades presenciais. Em comunicado divulgado aos fiéis, a Igreja afirmou que a medida tem o objetivo de "preservar a saúde dos membros e visitantes contra o coronavírus".
A revogação desta medida será avaliada de acordo com a evolução da pandemia, seguindo as recomendações do Poder Público, diz o comunicado. A Maranata afirma que vai disponibilizar transmissões de cultos diariamente, às 19h30, (horário de Brasília) pelo canal da Igreja no Youtube.
"O momento é de oração, vigilância e responsabilidade individual e coletiva. Estamos vivendo tempos de calamidades, mas confiamos no Deus todo poderoso. Estamos debaixo das asas do nosso Senhor. Estejamos em oração pela manifestação da misericórdia de Deus em nosso favor", apontou a Maranata no comunicado.

IGREJA CATÓLICA

Com o aumento dos casos de coronavírus no Espírito Santo, pelo menos seis paróquias da Grande Vitória já cancelaram missas para evitar aglomerações e, assim, reduzir o risco de contágio da doença. O Arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, não determinou o cancelamento das celebrações, mas decidiu que os fiéis da arquidiocese estão dispensados de comparecer às missas, caso não se sintam seguros.
As autoridades públicas orientam que a população evite sair de casa e deixe de frequentar locais com concentração de pessoas, o que motivou párocos a tomarem decisões ainda mais drásticas do que as orientações do arcebispo.

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