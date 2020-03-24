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Covid-19

Prefeitura confirma primeiro caso de coronavírus em Santa Teresa

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o homem infectado voltou recentemente do exterior

Publicado em 23 de Março de 2020 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 21:05
Rua de Lazer, em Santa Teresa
Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
A Prefeitura de Santa Teresa, na região Serrana do Espírito Santo, confirmou, na noite desta segunda-feira (23), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus na cidade. O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Prefeitura confirma primeiro caso de coronavírus em Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/ Reprodução
De acordo com a gerente de ações integradas da Secretaria de Saúde, Marielly Blank, o paciente infectado está em isolamento domiciliar. Ele é do sexo masculino, tem 32 anos e retornou recentemente de uma viagem ao exterior.
Ainda segundo Marielly, o paciente está sendo monitorado pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e de Atenção Primária à Saúde do município. O estado de saúde dele é estável com relatos de melhora. Ele não faz parte de nenhum dos grupos de risco da doença. 

MOMENTO NÃO É DE PÂNICO, SIM DE REFORÇAR OS CUIDADOS, DIZ PREFEITO

O prefeito de Santa Teresa, Gilson Antônio de Sales Amaro, pediu que a população reforce os cuidados para conter o avanço da Civid-19 na cidade. Mas tranquilizou os habitantes do município, afirmando que o paciente infectado tomou todos os cuidados necessários desde que chegou da Itália.
Esse paciente teve muita consciência, desde que ele chegou em Santa Teresa permaneceu em isolamento domiciliar aguardando o resultado do exame. Agora ele se recupera bem, não podemos ter pânico. Mas é hora de reforçar ainda mais o cuidado, afirmou.
Ainda segundo o prefeito, a cidade de Santa Teresa tomou várias medidas para que vírus não seja disseminado.
Seguindo as recomendações do Estado, nossas escolas estão fechadas e o comércio não funciona. Nem mesmo turistas nós estamos recebendo. Além disso, todos os funcionários da prefeitura que fazer parte do grupo de risco estão trabalhando de suas residências. Eu mesmo estou fazendo minhas atividades de casa explicou o político, que tem 76 anos.

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