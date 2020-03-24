Rua de Lazer, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

A Prefeitura de Santa Teresa , na região Serrana do Espírito Santo, confirmou, na noite desta segunda-feira (23), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus na cidade. O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Prefeitura confirma primeiro caso de coronavírus em Santa Teresa Crédito: Prefeitura de Santa Teresa/ Reprodução

De acordo com a gerente de ações integradas da Secretaria de Saúde, Marielly Blank, o paciente infectado está em isolamento domiciliar. Ele é do sexo masculino, tem 32 anos e retornou recentemente de uma viagem ao exterior.

Ainda segundo Marielly, o paciente está sendo monitorado pelas equipes da Vigilância Epidemiológica e de Atenção Primária à Saúde do município. O estado de saúde dele é estável com relatos de melhora. Ele não faz parte de nenhum dos grupos de risco da doença.

MOMENTO NÃO É DE PÂNICO, SIM DE REFORÇAR OS CUIDADOS, DIZ PREFEITO

O prefeito de Santa Teresa, Gilson Antônio de Sales Amaro, pediu que a população reforce os cuidados para conter o avanço da Civid-19 na cidade. Mas tranquilizou os habitantes do município, afirmando que o paciente infectado tomou todos os cuidados necessários desde que chegou da Itália.

Esse paciente teve muita consciência, desde que ele chegou em Santa Teresa permaneceu em isolamento domiciliar aguardando o resultado do exame. Agora ele se recupera bem, não podemos ter pânico. Mas é hora de reforçar ainda mais o cuidado, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, a cidade de Santa Teresa tomou várias medidas para que vírus não seja disseminado.