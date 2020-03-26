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Coronavírus

Brasil tem 7 milhões de informais no grupo de risco da covid-19

Do lado econômico, trabalhavam como autônomos; no âmbito da saúde, tinham doenças crônicas, que aumentam os riscos em caso de infecção

Publicado em 26 de Março de 2020 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 12:40
Mulher usa máscara para se proteger
Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: Anna Shvets/ Pexels
Sete milhões de brasileiros eram parte de um grupo duplamente vulnerável à crise do coronavírus, sob a ótica da realidade brasileira em 2013 (último ano para o qual há dados disponíveis).
O número foi estimado pelo IEPS (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde), que tem entre seus fundadores o economista e ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga.
"Os resultados mostram que essa sobreposição existe e é grande. Sete milhões de pessoas é mais do que a população atual da Dinamarca [5,8 milhões]", diz o economista Rudi Rocha, diretor do IEPS.
O universo representa 4% da população economicamente ativa brasileira (com idade igual ou superior a 18 anos).

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O estudo se baseou em dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE e tem ainda, como coautores, Beatriz Rache, Letícia Nunes e Miguel Lago.
Rocha ressalta que, embora não sejam recentes, os dados oferecem um retrato que deve ter permanecido condizente com a realidade brasileira. Nos últimos anos, na esteira da recessão, seguida de lenta recuperação, o número de brasileiros atuando na informalidade aumentou bastante.
Mais da metade dos 7 milhões de autônomos portadores de doenças crônicas possuíam só o ensino fundamental e seu rendimento mensal com o trabalho (em valores atualizados de 2019) era de R$ 1.713.
As enfermidades consideradas na análise foram hipertensão, diabetes, insuficiência renal e doenças no pulmão.

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"Não há dúvida que essa é uma parcela da população muito vulnerável à crise atual. São pessoas que precisam sair para trabalhar, embora tenham a saúde frágil", diz.
Uma evidência disso é que 14% relataram ter precisado se afastar temporariamente do trabalho em um período anterior próximo à pesquisa; 53% disseram considerar sua saúde regular ou ruim.
A vulnerabilidade socioeconômica do grupo ainda é reforçada pelo fato de que apenas 22% possuíam plano de saúde.
A grande sobreposição entre vulnerabilidade em saúde e no mercado de trabalho demanda, segundo especialistas, que o governo tome medidas voltadas especificamente para proteger esse grupo na crise.

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O estudo do IEPS indica que o número de idosos entre os conta própria também é elevado: em 2013, representava 2% da população economicamente ativa (cerca de 3,5 milhões de brasileiros).
Embora o governo tenha falado sobre a necessidade de proteger esses grupos, especialistas sentem falta de medidas efetivas nessa direção. "A largada no anúncio de medidas só contemplava o setor formal", diz Rocha.
"A equipe econômica tem nos dito, em conversas, que virão medidas. Estamos esperando", afirma Tony Volpon, economista-chefe do UBS.

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"Para muitos desses trabalhadores informais e pequenas empresas, daqui a um mês será tarde demais". Volpon afirma que a magnitude da crise requer, além de rapidez, criatividade e planejamento.
Uma dificuldade que o governo enfrentará será o mapeamento dos informais; só parte deles está nos cadastros de beneficiários de programas sociais.

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