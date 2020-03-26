Coronavírus: famílias devem ter ajuda de até US$ 3 mil nos EUA

O foco são as famílias de baixa renda, que ganham até US$ 99 mil por ano, de acordo com informações do Jornal Nacional Crédito: Pixabay

O Congresso dos EUA acordou um pacote no valor de US$ 2 trilhões para combater os efeitos da pandemia de coronavírus , sendo US$ 500 bilhões destinados a milhões de famílias americanas, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Mensalmente, o governo dos EUA deve enviar um cheque para cada família no valor de US$ 1,2 mil, com adicional de US$ 500 por filho. O limite do benefício é de US$ 3 mil. O foco são as famílias de baixa renda, que ganham até US$ 99 mil por ano, de acordo com informações do Jornal Nacional.

Outros US$ 250 bilhões devem ser usados para ampliar benefícios aos desempregados. Motoristas de aplicativo e profissionais freelancers, por exemplo, poderiam entrar nessa. O valor desse benefício é de US$ 600 por semana e seria válido por até 13 meses.

Para ajudar pequenas e grandes empresas, a proposta é criar linhas de crédito com condições favoráveis para manter os postos de trabalho. As empresas que mantiverem os funcionários podem ter dívidas com o governo perdoadas.

Quase US$ 100 bilhões serão destinados a hospitais e sistemas de saúde, para comprar material médico e hospitalar. A agência Reuters, de acordo com o Nexo, fala em um total de US$ 150 bilhões para a saúde.