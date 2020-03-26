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Coronavírus

Coronavírus: famílias devem ter ajuda de até US$ 3 mil nos EUA

Mensalmente, o governo dos EUA deve enviar um cheque para cada família no valor de US$ 1,2 mil, com adicional de US$ 500 por filho. O foco são as famílias de baixa renda

Publicado em 26 de Março de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 11:20
Dólar
O foco são as famílias de baixa renda, que ganham até US$ 99 mil por ano, de acordo com informações do Jornal Nacional Crédito: Pixabay
O Congresso dos EUA acordou um pacote no valor de US$ 2 trilhões para combater os efeitos da pandemia de coronavírus, sendo US$ 500 bilhões destinados a milhões de famílias americanas, de acordo com a agência de notícias Reuters.
Mensalmente, o governo dos EUA deve enviar um cheque para cada família no valor de US$ 1,2 mil, com adicional de US$ 500 por filho. O limite do benefício é de US$ 3 mil. O foco são as famílias de baixa renda, que ganham até US$ 99 mil por ano, de acordo com informações do Jornal Nacional.
Outros US$ 250 bilhões devem ser usados para ampliar benefícios aos desempregados. Motoristas de aplicativo e profissionais freelancers, por exemplo, poderiam entrar nessa. O valor desse benefício é de US$ 600 por semana e seria válido por até 13 meses.

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Para ajudar pequenas e grandes empresas, a proposta é criar linhas de crédito com condições favoráveis para manter os postos de trabalho. As empresas que mantiverem os funcionários podem ter dívidas com o governo perdoadas.
Quase US$ 100 bilhões serão destinados a hospitais e sistemas de saúde, para comprar material médico e hospitalar. A agência Reuters, de acordo com o Nexo, fala em um total de US$ 150 bilhões para a saúde.
Este é o maior pacote de estímulo econômico da história dos EUA. No câmbio atual, o pacote é maior do que o PIB brasileiro em todo o ano de 2019.

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