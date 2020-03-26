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Feirantes vão vender por WhatsApp e fazer entregas gratuitas em Linhares

A iniciativa foi adotada após as feiras livres serem suspensas como medida de prevenção contra o novo coronavírus

Publicado em 26 de Março de 2020 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 10:46
26/03/20 - Linhares - Feirantes vão vender por WhatsApp e realizar entregas gratuitas em Linhares
Feira Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Aliados com a tecnologia, os produtores feirantes de Linhares, Região Norte do Espírito Santo, decidiram inovar para não perder vendas durante a suspensão das atividades. As feiras livres foram suspensas por tempo indeterminado como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus. Mas agora o consumidor pode fazer os pedidos por Whatsapp e receber o produto em casa.
Feirantes vão vender por WhatsApp e fazer entregas gratuitas em Linhares
A novidade foi divulgada após os feirantes se organizarem e criarem a solução para não deixar os consumidores sem os produtos e, assim, garantir as vendas neste período de crise. Segundo a Prefeitura de Linhares, haverá duas opções de cestas prontas, com tamanhos diferentes, e uma cesta personalizada onde o cliente escolhe os produtos que deseja comprar.

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As entregas serão feitas toda sexta-feira e sábado, sem cobrança de taxa adicional. Os pedidos devem ser realizados pelos telefones: (27) 99617-1582 (falar com Baiana), 99533-2411 (Kely), 99826-5054 (Rita) ou 99611-5159 (Rafael). O preço da cesta média é de R$ 45,00, já a cesta grande será comercializada por R$ 90,00. Na terceira opção, que é a cesta personalizada, o cliente escolhe os produtos e paga pelo peso.
Como não sabemos quando as feiras retornarão o atendimento em casa é uma forma de o consumidor ter acesso a produtos fresquinhos, com melhor custo benefício, e os produtores feirantes tenham saída dos seus produtos, fomentando assim a agricultura familiar. O pedido pelo celular funciona e ainda evita a aglomeração de pessoas, explica o secretário de Agricultura, Franco Fiorot.
Ao fazer contato via WhatsApp o morador precisa especificar qual cesta ou produtos e quantidades deseja para que os kits sejam montados na Central de Distribuição, localizada no bairro Vila Isabel.

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

A cidade de Linhares adotou várias medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Uma das ações foi suspender por tempo indeterminado as feiras livres que acontecem nos bairros Novo Horizonte, Interlagos e Araçá. Segundo a prefeitura, a medida visa evitar aglomerações, já que nas três feiras estima-se a circulação de 2 mil pessoas.

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