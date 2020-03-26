Feira Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Aliados com a tecnologia, os produtores feirantes de Linhares , Região Norte do Espírito Santo , decidiram inovar para não perder vendas durante a suspensão das atividades. As feiras livres foram suspensas por tempo indeterminado como medida para evitar a proliferação do novo coronavírus . Mas agora o consumidor pode fazer os pedidos por Whatsapp e receber o produto em casa.

Your browser does not support the audio element. Feirantes vão vender por WhatsApp e fazer entregas gratuitas em Linhares

A novidade foi divulgada após os feirantes se organizarem e criarem a solução para não deixar os consumidores sem os produtos e, assim, garantir as vendas neste período de crise. Segundo a Prefeitura de Linhares, haverá duas opções de cestas prontas, com tamanhos diferentes, e uma cesta personalizada onde o cliente escolhe os produtos que deseja comprar.

As entregas serão feitas toda sexta-feira e sábado, sem cobrança de taxa adicional. Os pedidos devem ser realizados pelos telefones: (27) 99617-1582 (falar com Baiana), 99533-2411 (Kely), 99826-5054 (Rita) ou 99611-5159 (Rafael). O preço da cesta média é de R$ 45,00, já a cesta grande será comercializada por R$ 90,00. Na terceira opção, que é a cesta personalizada, o cliente escolhe os produtos e paga pelo peso.

Como não sabemos quando as feiras retornarão o atendimento em casa é uma forma de o consumidor ter acesso a produtos fresquinhos, com melhor custo benefício, e os produtores feirantes tenham saída dos seus produtos, fomentando assim a agricultura familiar. O pedido pelo celular funciona e ainda evita a aglomeração de pessoas, explica o secretário de Agricultura, Franco Fiorot.

Ao fazer contato via WhatsApp o morador precisa especificar qual cesta ou produtos e quantidades deseja para que os kits sejam montados na Central de Distribuição, localizada no bairro Vila Isabel.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO