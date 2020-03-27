Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Prefeito de Muqui autoriza reabertura provisória do comércio

Prefeito do município, Renato Prúcoli justifica que a economia local é pequena e depende dos pagamentos dos servidores públicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:33

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:33

Renato Prúcoli, prefeito de Muqui
Renato Prúcoli, prefeito de Muqui Crédito: Reprodução
O prefeito de Muqui, Renato Prúcoli, decretou a abertura provisória do comércio no município sulino nesta sexta-feira (27). Os comerciantes poderão abrir na segunda-feira (30) e fechar na quinta (02). Ele diz que não é contrário ao decreto estadual, que impede a abertura das empresas, mas justifica que a economia local é pequena e depende dos pagamentos dos servidores públicos.

Veja Também

Presidente, governador ou prefeito: quem pode mandar reabrir o comércio?

Segundo Prúcoli, a medida foi tomada após negociação com os pequenos comerciantes. Os maiores empregadores de nosso município são a prefeitura e o Estado. Muitos comerciantes dependem desses pagamentos. São comerciantes à moda antiga, que possuem anotações das dívidas em cadernetas. A abertura é provisória, atinge no máximo 15 comércios e será para que recebam as dívidas deste público, justificou o prefeito.
O prefeito informou ainda que o horário de funcionamento será de 8h às 16h e fiscais da prefeitura monitorarão se as medidas de higiene e segurança sanitária, orientadas pelos órgãos de saúde, serão cumpridas.
O prefeito alega que não é contrário ao decreto estadual, que prevê o fechamento do comércio por mais uma semana. Não estou liberando o comércio. É uma medida provisória para que haja esse pagamento. Eles precisam pagar seus funcionários. Depois, volta a determinação do governo. Não estou indo de encontro ao Estado. Não temos casos suspeitos no município e estamos tomando todas as medias de segurança, disse Renato Prúcoli.

Veja Também

Veja o que pode funcionar no comércio do ES após decreto do governo

Comércio do ES dá férias coletivas e tenta renegociar aluguel

Coronavírus: Casagrande determina fechamento do comércio no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aplicativo da Receita Federal para declaração do Imposto de Renda
IR 2026: saiba como obter restituição máxima sem risco de cair na malha fina
Ricardo Ferraço toma posse como governador no Palácio Anchieta
Veja quem vai chefiar o gabinete de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Planejar para transformar sonhos em realidade no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados