Quem é quem na eleição a prefeito de Cariacica?

As maiores dúvidas sobre a eleição a prefeito de Cariacica envolvem as posturas de Marcelo Santos, Renato Casagrande e Juninho Crédito: Amarildo

A quatro meses do 1º turno da eleição municipal, em 15 de novembro, a disputa pela Prefeitura de Cariacica ainda está envolta em indefinições, que podem ser condensadas em três grandes interrogações:

1. Marcelo Santos será candidato?

2. O governo Casagrande vai apoiar alguém?

3. E quanto ao prefeito Juninho?



As respostas para tais perguntas, que hoje pairam no mercado político da cidade, poderão definir os rumos da sucessão de Juninho. Na coluna deste sábado (18), tentaremos responder à primeira delas, ou pelo menos oferecer alguns indicativos para a solução do “enigma Marcelo Santos ”, até porque, da solução desse primeiro mistério, dependem as respostas para os outros dois.

grid de largada, você possa apontar e dizer: esse larga com favoritismo. Esse lugar do favorito (o pole position no grid) poderia ser ocupado por Célia Tavares, afilhada política do deputado federal e ex-prefeito. A esta altura do processo, há mais de dez pré-candidatos a prefeito de Cariacica, mas nenhum que sobressaia em relação aos demais. Não há nome algum que, já node largada, você possa apontar e dizer: esse larga com favoritismo. Esse lugar do favorito (ono) poderia ser ocupado por Helder Salomão (PT), mas em janeiro ele anunciou que não será candidato, e a legenda do PT já foi dada para a professora, afilhada política do deputado federal e ex-prefeito.

Agora, na ausência de Helder, esse posto de favorito (na largada, é bom que se frise) poderia ser preenchido por Marcelo. Decano da Assembleia Legislativa, onde exerce o 5º mandato consecutivo, o filho de Aloízio Santos é um dos mais enigmáticos políticos em atividade no Espírito Santo nos últimos anos. O cenário pode mudar num estalar de dedos, mas, lendo os sinais postos hoje, digo haver uma tendência maior de que Marcelo não seja candidato.

Dá a entender que pode ser mais útil para o próprio Palácio Anchieta se continuar guardando posição estratégica na Assembleia, onde, como grande aliado dos dois lados, costuma fazer o meio de campo entre o governador e o presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), e por vezes opera como um “líder informal” do governo.

Em segundo lugar, falei com vários líderes políticos de Cariacica. Nenhum deles acredita que Marcelo seja mesmo candidato, por um motivo muito simples: ele não está fazendo movimento algum nesse sentido, nem mesmo o mais elementar de todos, que seria conversar com dirigentes partidários para construir uma coligação majoritária. A quatro meses do 1º turno, seria de esperar que ele estivesse se mexendo, se quisesse mesmo ir à luta.

Há um terceiro fator, que é o retrospecto ruim de Marcelo: figurando nas três últimas corridas a prefeito de Cariacica, o deputado já acumula três reveses seguidos, sendo os dois últimos, para Juninho, muito marcantes, por causa do padrão: começa bem, termina mal. Tem boa largada, mas não boa chegada. É como aquele carro de corrida que parte voando baixo, mas perde potência ao longo da prova ou fica sem combustível na última volta. Marcelo na certa está ponderando se vale a pena queimar seu capital político, sujeitando-se ao risco do constrangimento de amargar uma quarta derrota.

Sérgio Borges. Mas há quem aposte que ele se aposente antes, voluntariamente, seguindo o exemplo de Quarto e mais importante: muita gente acredita que a real aspiração de Marcelo ainda é ser nomeado para a próxima vaga a ser aberta de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). A priori, só em janeiro de 2024, com a aposentadoria compulsória de. Mas há quem aposte que ele se aposente antes, voluntariamente, seguindo o exemplo de Enivaldo dos Anjos (PSD), para disputar as eleições a deputado estadual em 2022. Para chegar ao TCES, Marcelo não pode ser prefeito.

E mais: também já há quem aposte que Marcelo pode ser uma boa solução para o Palácio Anchieta como presidente da Assembleia, na eleição interna marcada para fevereiro de 2021 (o que poderia até servir-lhe como escala rumo ao TCES). Ele nega peremptoriamente ter interesse na presidência.

CABO ELEITORAL COBIÇADO

Saulo Andreon (PSB). Se de fato não for candidato a prefeito, Marcelo passa automaticamente à condição de cabo eleitoral mais cobiçado pelos demais postulantes à prefeitura (e o rol é vasto). À espreita, vários outros pré-candidatos aguardam ansiosamente a decisão do deputado, enquanto torcem para que ele não venha, sobretudo os que também fazem parte da base de Casagrande: Euclério Sampaio (DEM) e(PSB).

E aí passamos para a influência da decisão de Marcelo na resposta à segunda pergunta: o que fará o governo estadual em Cariacica? Se ele for candidato, quer ser o representante do Palácio Anchieta nesse pleito; se não for, facilita a posição do governo estadual, que passará a contar com apenas dois pré-candidatos muito fortemente identificados com o Palácio.

Finalmente, a decisão de Marcelo sobre “ser ou não ser” candidato influi diretamente na postura a ser adotada pelo prefeito Juninho, notório adversário do deputado, e na definição do momento em que o prefeito “entrará” nessa eleição. A princípio, ele indica tendência forte se se manter neutro no processo, ou de não se envolver ostensivamente, pelo menos até o 2º turno.

Mais que uma indireta, a fala do prefeito pode ser lida como um grande “chega pra lá” em Marcelo, derrotado por ele nas últimas duas disputas locais. Juninho parece de prontidão: limpando as armas para, se preciso for, ajudar a lhe impor mais uma derrota.

SINAIS CONTRÁRIOS

SINAIS CONTRÁRIOS 2