Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Três meses depois

Casagrande oficializa Dary Pagung como líder de governo

Governador assinou uma mensagem destinada ao presidente da Assembleia Legislativa oficializando Dary Pagung (PSB) na função. Ele será o terceiro líder de governo neste mandato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 18:57

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:57

Dary Pagung: novo líder estava interinamente no cargo desde abril
Dary Pagung: novo líder estava interinamente no cargo desde abril Crédito: Ellen Campanharo
Após três meses como líder interino do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Dary Pagung (PSB) foi "efetivado" na função. O governador Renato Casagrande (PSB) assinou, nesta quarta-feira (15), uma mensagem a ser encaminhada para o presidente da Assembleia LegislativaErick Musso (Republicanos), anunciando a decisão.
Dary será o terceiro líder de governo na gestão Casagrande. Enivaldo dos Anjos (PSD) foi o primeiro a ocupar o cargo, que deixou no final de novembro de 2019, após a polêmica eleição antecipada da Mesa Diretora da Assembleia, que daria mais dois anos de mandato para Musso. A votação surpresa, realizada em 20 minutos, incomodou o governo. Dias depois, Casagrande anunciou Eustáquio de Freitas (PSB) como novo líder de seu governo na Casa.
"Estou muito honrado em ter sido confirmado, pelo Governador Renato Casagrande, como líder do governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Recebo essa missão num momento em que 'unir forças' deve ser mais que uma forma de expressão. 'Unir Forças' é a única saída que temos para vencermos todos os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Sempre acreditei no diálogo e no debate de ideias como ferramentas imprescindíveis no ambiente democrático. Vamos em frente, trabalhando para avançar ainda mais, em importantes conquistas para os capixabas", agradeceu Pagung.

DE INTERINO A EFETIVO

Em abril, com o prazo para desincompatibilização de secretários e ordenadores de despesas que desejam disputar as eleições municipais, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que estava licenciado para ser secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), voltou à Casa. Com isso, seu suplente, Freitas, deixou o Legislativo e a função de defender os projetos do Executivo passou para Dary, que era o vice-líder.
Com Dary no cargo, apesar de sofrer nas sessões com enfrentamentos mais duros por parte de opositores, Casagrande não teve derrotas em votações. Todos os projetos de autoria do governo encaminhados para a Casa foram aprovados. A tarefa do líder interino, no entanto, não tem sido árdua.
Das 17 propostas apresentadas no período, nove estão relacionadas à assistência para a população durante a pandemia, como crédito para microempreendedores e autorização para usar recursos do Fundo Cidades para pagar custeio durante o período de calamidade. A aprovação desse tipo de projeto também é de interesse dos parlamentares.
Natural de Baixo Guandu, o "jeito humilde" de Pagung, como disse um parlamentar da base, tem sido crucial para costurar acordos com opositores do governo. Ele está em seu quarto mandato consecutivo na Assembleia.

Veja Também

TRE determina retirada de outdoor contra aliados de Casagrande

Com Covid-19, prefeito de Água Doce do Norte é intubado em UTI

Do Val apadrinha verba federal, mas diz que não fez acordo com governo Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados