Casagrande oficializa Dary Pagung como líder de governo

Dary Pagung: novo líder estava interinamente no cargo desde abril Crédito: Ellen Campanharo

"Estou muito honrado em ter sido confirmado, pelo Governador Renato Casagrande, como líder do governo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Recebo essa missão num momento em que 'unir forças' deve ser mais que uma forma de expressão. 'Unir Forças' é a única saída que temos para vencermos todos os desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. Sempre acreditei no diálogo e no debate de ideias como ferramentas imprescindíveis no ambiente democrático. Vamos em frente, trabalhando para avançar ainda mais, em importantes conquistas para os capixabas", agradeceu Pagung.

DE INTERINO A EFETIVO

Em abril, com o prazo para desincompatibilização de secretários e ordenadores de despesas que desejam disputar as eleições municipais, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), que estava licenciado para ser secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), voltou à Casa . Com isso, seu suplente, Freitas, deixou o Legislativo e a função de defender os projetos do Executivo passou para Dary, que era o vice-líder.

Com Dary no cargo, apesar de sofrer nas sessões com enfrentamentos mais duros por parte de opositores, Casagrande não teve derrotas em votações. Todos os projetos de autoria do governo encaminhados para a Casa foram aprovados. A tarefa do líder interino, no entanto, não tem sido árdua.

Das 17 propostas apresentadas no período, nove estão relacionadas à assistência para a população durante a pandemia, como crédito para microempreendedores e autorização para usar recursos do Fundo Cidades para pagar custeio durante o período de calamidade. A aprovação desse tipo de projeto também é de interesse dos parlamentares.