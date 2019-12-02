Enivaldo bate boca com governistas: 'Vou para briga política ou fisicamente'

Enivaldo dos Anjos em sessão na Assembleia nesta segunda-feira (02) Crédito: Tati Beling/Assembleia

"Falaram que eu não avisei aos deputados da base para votar contra a chapa de Erick. Como eu faria isso se o Freitas, que é do partido do governador, estava inscrito? O deputado Gandini se prestou de botar notinha nas redes sociais pra me gozar. Deputado, não entre em conflito comigo porque eu sou um homem que tenho disposição para dialogar e para brigar, tanto politicamente quanto fisicamente. Não tente nem o senhor e nem a secretária (de Comunicação) Flávia Mignoni pregar alguma pecha em mim", afirmou em plenário.

Freitas tentou interromper Enivaldo ao ser citado e alegou que só entrou na chapa após ela ter sido eleita. "Fiz isso para o governo Casagrande estar de alguma forma representado na mesa", argumentou. Erick Musso, no entanto, disse que Freitas estava na chapa quando ela foi à votação.

"Pode dizer que fui destituído, eu não ligo. Só fui para a liderança porque Casagrande me implorou. Sou cachorro doido, sempre fui independente, não estou aqui para resolver o problema do governador. Eu tentei uma saída, disse para o Erick não fazer a eleição, mas ele tem os motivos pessoais dele para ter chamado e ele é que vai ter que explicar depois", discursou.

Sessão na Assembleia nesta segunda-feira (02) Crédito: Tati Beling/Assembleia Legislativa

Gandini pediu a palavra. Ele negou ter ido às redes para debochar de Enivaldo. "Não entendi como você se ofendeu ao adjetivo que fiz ao novo líder de governo. Não vou pra briga física como vossa excelência citou. Eu tenho caráter e exijo respeito. Faça o que quiser do seu mandato, que eu faço o quiser do meu", respondeu o aliado de Casagrande, que deixou a Assembleia direto para o Tribunal de Justiça, onde irá protocolar uma ação pedindo a anulação da eleição da Mesa Diretora

AUTORAMA E ALFINETADAS

Nesta segunda, Enivaldo chegou ao plenário vestindo botas e um chapéu de palha, com uma sacola de plástico nas mãos. Da sacola, retirou um autorama, montou a pista sobre a mesa diretora e ligou o carrinho de brinquedo, que ficou a sessão inteira dando voltas no circuito.

O deputado Enivaldo dos Anjos levou um autorama à Assembleia Crédito: Tati Beling/Assembleia Legislativa

"O meu brinquedinho é recomendação médica para eu não me estressar. A minha bota e o meu chapéu é um protesto em apoio aos cafeicultores que não estão aguentando pagar os custos das produções no interior", justificou.

Ao subir na tribuna da Casa, Enivaldo reclamou que "por ter deixado a liderança, não estavam mais servindo água para ele".

"Vou tomar essa que é do Torino Marques (PSL), que discursou antes de mim. Sei que ele tem boa saúde", brincou. Freitas rebateu, "essa água é minha", e Enivaldo respondeu, após dar um gole no copo: "agora eu estou mais preocupado".

FREITAS: "NÃO TEM MÁGOAS"

Em um primeiro dia como líder, Freitas minimizou o conflito e disse que não há dificuldades em defender o governo Casagrande no plenário. "Vi Enivaldo se despedindo da liderança. Não foi legal a forma como se despediu, mas não guardo mágoa nenhuma. Enivaldo toda vida foi um parceiro, ele é um cara autêntico, é melhor você lidar com alguém autêntico do que alguém covarde. Não tem mágoa", contou.