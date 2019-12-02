Freitas: 'Minha entrada na chapa de Erick foi ato espontâneo. Não foi orientação do governo'

Meu ingresso na chapa foi uma decisão de momento. Eu chego no plenário, identifico a eleição acontecendo, porque já tinham aberto o tempo para registro das chapas. E eu fiquei sabendo naquela manhã. Vindo para a Assembleia, recebi o comunicado de que ia acontecer a eleição da Mesa Diretora. Eu havia assinado a PEC permitindo a antecipação da eleição, mas esse documento não trazia escrito data, chapa, nada disso. Eu jamais imaginava uma antecipação com esse tamanho. Quando chego na quarta-feira pela manhã, surpreendido com a eleição naquele dia, e já tinha se aberto um prazo de cinco minutos para registro das chapas, não tinha muito tempo para poder trabalhar. E aí me veio na cabeça que precisava Eu sou governista por opção e por identificar que o governo faz uma excelente gestão para o Estado do Espírito Santo. E, automaticamente, imaginei de que forma contemplar o governo naquela eleição. E aí, imediatamente, também fui convidado pelo atual presidente e candidato à presidência, Erick Musso. Quando adentrei o plenário, ele me disse: "Você podia compor comigo". E aí eu falei: "Você me dá um tempo". Ele me deu um tempo. E eu fui buscar quem poderia compor para melhor estar representando o governo. Aí eu sugeri que a chapa tivesse eu e o Coronel Quintino nas duas secretarias. Isso foi sugestão naquele momento, de repente. Me veio naquele momento um nome que representava bem o governo. Então o presidente estava com a chapa e colocaria eu e o Quintino [este último acabou não entrando na 1ª secretaria, que ficou com Adilson Espíndola].