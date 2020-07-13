Após três meses, Casagrande ainda não nomeou novo líder na Assembleia

Renato Casagrande: governador têm recebido mais críticas de opositores durante meses sem líder, mas não sofreu derrotas em votações Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Casagrande já foi, inclusive, cobrado publicamente pelo deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD)  que se diz independente, mas voltou a defender o governo estadual nas sessões da Casa , no dia 17 de junho, para nomear o novo ocupante do posto ou "efetivar" Pagung nesse papel.

Com Dary no cargo, apesar de sofrer nas sessões com enfrentamentos mais duros por parte de opositores, Casagrande não teve derrotas em votações. Todos os projetos de autoria do governo encaminhados para a Casa foram aprovados. A tarefa do líder interino, no entanto, não tem sido árdua.

Das 17 propostas apresentadas no período, nove estão relacionadas à assistência para a população durante a pandemia, como crédito para microempreendedores e autorização para usar recursos do Fundo Cidades para pagar custeio durante o período de calamidade. A aprovação desse tipo de projeto também é de interesse dos parlamentares.

Os outros projetos são, na maioria, doações de terreno para municípios, algo que dificilmente, também é reprovado pelo plenário.

Natural de Baixo Guandu, o "jeito humilde" de Pagung, como disse um parlamentar da base, tem sido crucial para costurar acordos com opositores do governo.

"Estou tentando fazer da melhor forma possível o meu papel durante a pandemia. Enquanto o governador não indica o nome, eu cumpro o meu papel e fico à disposição dele. Se ele quiser me escolher ou nomear uma nova pessoa, não terei problema nenhum com isso. É prerrogativa dele definir", afirma Dary.

Por enquanto, de acordo com parlamentares, a nomeação do novo líder está longe de ser algo com que o governo se preocupe. Com as sessões virtuais, deputados contam que o trabalho do líder também fica menos complexo. Como as falas dos deputados são feitas de maneira mais controlada, fica mais fácil conter as críticas a Casagrande.

Já em plenário, com os microfones que ficavam abertos para intervenções dos parlamentares a qualquer momento, o líder do governo é mais importante para agir como "bombeiro" contra discursos mais inflamados ou cobranças por parte de outros deputados.

MARCELO, IRINY, RAQUEL E JANETE CORREM POR FORA

Logo após a saída de Freitas da Assembleia, que em sequência assumiu um cargo de assessor especial na Casa Civil, o nome do deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) também passou a ser ventilado para assumir o posto. Ex-líder de governo de Paulo Hartung (sem partido), antecessor de Casagrande, Marcelo também tem se aproximado do atual governador.

GOVERNO NÃO COMENTA

LÍDER DO GOVERNO

O líder do governo representa o Executivo na Casa e nas votações. De acordo com o regimento interno, a cada seis meses, o governador deve encaminhar um comunicado para o Legislativo revalidando a indicação ou indicando novo líder.