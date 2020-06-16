Quer ver sessão da Assembleia no YouTube? Tire as crianças da sala!

Deputados Capitão Assumção e Enivaldo dos Anjos Crédito: Lissa de Paula/Assembleia Legislativa

Como virou tradição na Assembleia Legislativa desde o início da atual legislatura, a sessão plenária virtual desta segunda-feira (15) foi aberta com um versículo bíblico recitado, de memória, pelo deputado Danilo Bahiense (PSL): “Ensina o menino no caminho que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele (Provérbios 22:6)”.

Vinte minutos depois, o provérbio ganhou ares de ironia, com a explosão do bate-boca entre os deputados Capitão Assumção (Patriota) e Enivaldo dos Anjos (PSD), em que um chamou o outro para resolver a questão na briga física (ou “no pau”, para ser fiel às palavras do primeiro). Os deputados ali não estão dando bom exemplo nem bom ensinamento para “menino” algum.

A sessão também foi marcada (novamente) por impropérios endereçados por Capitão Assumção ao secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes (PCdoB). Com o dedo em riste o tempo todo, o aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dirigiu a Nésio termos como “sanguinário”, “vagabundo” e “carrapato do governador”.

Chamou-o, ainda, de "médico cubano irresponsável" e disse que o secretário, na verdade, "não é médico", mas um "agente infiltrado de Cuba no Brasil". “Você já passou da hora de voltar para a sua terra!”, atacou Assumção. O deputado também culpou Nésio por todas as mortes por Covid-19 no Espírito Santo e disse que o secretário tem nas mãos o sangue de todas as vítimas da doença no Estado.

TIREM AS CRIANÇAS DA SALA!

Por falar em exemplos péssimos para a criançada, quem está trabalhando em home office (como o colunista) e tem filho pequeno brincando ao lado (como o colunista), tem que literalmente tirar a criança da sala, ou colocar um fone de ouvido à prova de vazamento de áudio, para assistir às sessões da Assembleia no computador.

BRIGAS PARALELAS

A sessão desta segunda-feira ainda foi marcada por algumas brigas paralelas. O deputado Vandinho Leite (PSDB) chamou Hércules Silveira (MDB) de "cara de pau" e foi repreendido por ele. Já Assumção (de novo ele) envolveu-se em querela com Iriny Lopes (PT), a quem também atacou, chamando-a de "deputada natimorta".

POR QUE A PASSIVIDADE?

Falando em natimorto, logo após a sessão, perguntamos a alguns deputados da base se eles pretendiam representar contra Assumção por quebra de decoro parlamentar na Corregedoria da Assembleia. Todos foram muito relutantes. O primeiro motivo é o seguinte: qualquer processo ali já nasce morto. Prova disso foi a investigação contra Assumção por causa do episódio em que ele “encomendou” um assassinato, da tribuna, em setembro de 2019. Representar contra o deputado no órgão é dar vitória política certa a ele, que sairá fortalecido. Tiro que sai pela culatra. Mas não é só isso.

POR QUE A PASSIVIDADE? 2

Um deputado confidenciou que até gostaria de ver Assumção levar um “corretivo” pelos excessos, mas que teme dar palanque político para ele. Há uma sensação geral de que esse tipo de conflito é tudo por que mais anseia o deputado, que se alimenta politicamente disso, ao estilo Jair Bolsonaro. Ou seja: a repercussão da polêmica é tudo o que ele busca.

POR QUE A PASSIVIDADE? 3

Finalmente, os deputados estão cheios de dedos, por causa da aproximação das eleições municipais. Muitos são pré-candidatos e, mesmo sendo da base, temem ser tragados para uma briga que na verdade não é deles, polarizando com Assumção e virando alvo da patrulha bolsonarista, com a eleição municipal batendo à porta. Uma das lições elementares da política diz “não entre numa briga na qual o outro tem muito mais motivos que você para entrar”.

NÉSIO VAI PROCESSAR ASSUMÇÃO

BRUNO LAMAS: “PALCO PARA AGRESSÕES”

Ainda durante a sessão desta segunda, o deputado Bruno Lamas (PSB) prestou solidariedade a Nésio e pediu à presidência da Mesa para ser mais criteriosa (cortar a palavra, por exemplo) na condução da sessão. “A Assembleia está virando palco de agressões, de quebra de protocolos e de desrespeito ao Regimento Interno”. Segundo Lamas, alguns deputados “estão torcendo para a pandemia nunca acabar, porque assim acaba o palanque político para eles”.

“MELHOR É ESQUECER”

Após a sessão, procurado pela coluna, Lamas disse, por intermédio de sua assessoria, que não tomará nenhuma medida em relação a Assumção. “Da minha parte, a sessão de hoje da Assembleia é algo a ser esquecido. Coisa ruim a gente tem que esquecer.”

MAS HAJA “COISA RUIM” PRA SER ESQUECIDA...

Aí vem a sessão desta terça, com algo ainda mais vergonhoso… E, de esquecimento em esquecimento, a vergonha vai se acumulando...

ERICK DEBOCHADO

Na sessão de terça-feira passada (9), foi praticamente a mesma coisa: Assumção chamou Nésio Fernandes de “médico cubano”, disse que ele está matando os capixabas e ainda chamou o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (também do PCdoB), de “vagabundo comunista”. Retomando a palavra, o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), que conduzia a sessão, não segurou o sarcasmo: “Agradeço a Capitão Assumção, sempre muito ponderado nas palavras”.

Já Iriny ficou bem irritada e pediu a Erick para retirar da ata da sessão as ofensas de Assumção a Neto Barros.

ALIÁS, CADÊ ERICK?

Como que adivinhando a tormenta que estava por vir nesta segunda-feira, Erick Musso só abriu os trabalhos da sessão, depois se ausentou e, como de hábito, passou a batuta para o vice-presidente da Mesa Diretora, Marcelo Santos (Podemos). Coube a Marcelo colocar o furacão dentro da caixa. Segundo a assessoria da Assembleia, Erick não pôde ficar porque já tinha marcado há muito tempo uma reunião com diretores da Casa. Mas no horário da sessão?

“SOU MAIS MACHO QUE VOCÊ!”

Em toda a deprimente contenda (mais uma) de Assumção com Enivaldo, é preciso descontar o alto grau de “desempenho”, isto é, jogo de cena que caracteriza a atuação dos dois em plenário. Ambos sabem que essa pegada “sou mais macho que você!” agrada a grande parte dos respectivos eleitores.

XAMBINHO COMENDO PIPOCA

Uma das provas disso é que, no auge da transmissão da briga entre Assumção e Enivaldo, alguns colegas mal conseguiram conter o riso, como se estivessem assistindo, na verdade, a uma esquete cômica. A deputada Raquel Lessa ainda conseguiu disfarçar bem o seu. Já Xambinho não foi tão bem-sucedido (vide foto abaixo).

Alexandre Xambinho não consegue conter o riso durante briga de Enivaldo com Assumção Crédito: Reprodução

OS MÁSCARAS

É curioso, mas enquanto alguns deputados (como Assumção) insistem em não usar a máscara quando seria necessário (nas ruas), outros têm feito questão de usá-las até quando não é preciso (em casa, durante a transmissão das sessões). É o caso de Hércules Silveira (MDB), Emílio Mameri (PSDB) e José Esmeraldo (MDB). Os dois primeiros são médicos e titulares da Comissão de Saúde. Os três são de grupo de risco, pela idade acima dos 60 anos.

Os três mascarados: Hércules Silveira (no alto, à esquerda), Emílio Mameri (no alto, à direita) e José Esmeraldo (embaixo, à esquerda) Crédito: Reprodução