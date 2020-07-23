Pandemia pode reduzir participação feminina nas eleições deste ano

Urna eletrônica: mulheres que já atuam na política temem redução de candidatas neste ano Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Segundo a especialista em Direito Eleitoral, Gabriela Rollemberg, a baixa representatividade pode ser explicada por uma série de fatores, desde culturais, que reforçam a ideia de que mulheres não se interessam por política, até econômicos e sociais.

"A política é uma arena que não é conhecida pelas mulheres no geral, elas não são incentivadas a participar. Isso passa muito pelos conceitos de patriarcado e pelo estereótipo de gêneros. Muitas mulheres não se veem como capazes de assumir a política. Para aquelas que conseguem fazer parte desse espaço, a gente vê tanto uma dificuldade de vencer as barreiras dentro dos partidos quanto de abrir mão da profissão para se dedicar a uma eleição. É um desafio para nós trazer mulheres para a política, principalmente aquelas de baixa renda, e eu acredito que isso pode ser ainda mais complicado na situação atual, já que muitas perderam seus empregos", disse.

Gabriela é co-fundadora do grupo Elas Pedem Vista, que tem como objetivo auxiliar juridicamente mulheres. Nesta quinta-feira (23), ela comandará a live "Participação feminina na política em tempos de pandemia", promovida pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). O debate contará com a participação da vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes (PSB) , e de outras mulheres que atuam na política do país.

Evento vai debater a participação de mulheres nas eleições deste ano Crédito: Divulgação

No Espírito Santo, Jaqueline tem conduzido um trabalho, desde o ano passado, para o fortalecimento de candidaturas femininas por meio de capacitações para mulheres que têm interesse em participar da política.

"Vejo que tenho muita responsabilidade nisso, por ser uma mulher que chegou ao cargo de vice-governadora. A construção de políticas afirmativas começa assim, passa pela representatividade. As meninas negras, da periferia, as mulheres pobres precisam ver uma mulher atuar, porque isso incentiva e faz diferença na vida delas", afirmou.

Com a pandemia, as atividades foram paralisadas e estão sendo adaptadas para o ambiente virtual. Com isso, grupos de mulheres têm se mobilizado nas redes sociais para auxiliar pré-candidatas a se prepararem. Jaqueline teme, contudo, que a crise atual acabe prejudicando o número de mulheres candidatas e até mesmo a preparação delas.

"A gente sabe que há uma série de impactos acontecendo na vida das mulheres durante a pandemia, o aumento da violência, do desemprego, a sobrecarga mental e física dentro de casa com trabalhos domésticos e filhos. Elas já estão extremamente sobrecarregadas e atuar na política seria mais uma responsabilidade."

"Em condições normais, já é difícil obter esse engajamento político das mulheres. Penso que essa crise atual pode ser um fator que vai prejudicar a participação delas, não só para se candidatarem como para se adaptar a esse ambiente de campanha digital que elas não estão acostumadas" Jaqueline Moraes - Vice-governadora do Espírito Santo

Um dos vieses que a vice-governadora tem atuado no Estado é no combate a candidaturas laranjas para compor a cota de gênero dos partidos. A legislação eleitoral exige que os partidos respeitem o percentual mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A divisão de dinheiro do Fundo Eleitoral acessado pelos partidos, composto por dinheiro público, deve seguir a mesma proporção.

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Em geral, às vésperas do pleito, muitos partidos saem à cata de mulheres para fazer figuração na cota mínima. Em 2018, conforme revelado por reportagem de A Gazeta, muitas candidatas disseram ter sido usadas pelas legendas para compor a porcentagem de 30%. Nas urnas, elas tiveram pouco ou nenhum voto.

"A cota foi uma conquista de política afirmativa para as mulheres, para que elas também atuassem na política e elas não podem se submeter a ser uma candidata fake. Ou elas participam de fato, ou não participam. A gente tem trabalhado para empoderar essas mulheres com informação e fazer com que elas entendam que, ao aceitar ser uma laranja, elas estão fraudando um direito que outras conquistaram e ainda usando dinheiro público" Jaqueline Moraes - Vice-governadora do Espírito Santo

Para Gabriela Rollemberg, o uso de candidatas laranjas nas eleições agrava a baixa representatividade que a mulher tem na política e prejudica a formação de líderes mulheres. Ela acredita que, nos últimos anos, a fiscalização tem sido maior, mas teme que a pandemia também interfira nessa questão.