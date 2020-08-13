Audifax rasga elogios a Bruno Lamas, que quer apoio do prefeito na Serra

Bruno Lamas não desistiu de obter o apoio de Audifax Barcelos na Serra Crédito: Amarildo

Fábio Duarte, líder do prefeito na Câmara da Serra. Em um possível sinal de reaproximação política e eleitoral, o prefeito da Serra Audifax Barcelos (Rede), e o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) trocaram elogios publicamente na manhã desta quinta-feira (13). Chamou a atenção, principalmente, o grande afago feito por Audifax em Bruno, que é pré-candidato à sucessão do prefeito. No momento, o deputado do PSB busca intensamente o apoio eleitoral de Audifax, mas o partido do prefeito possui um pré-candidato próprio: o vereador, líder do prefeito na Câmara da Serra.

O “afagão” explícito de Audifax em Bruno foi realizado durante evento virtual para anúncio da publicação do edital para revitalização da rodovia ES-010, a Abdo Saad, um investimento de R$ 49 milhões. Com a presença do governador Renato Casagrande (PSB) e outros deputados serranos, como Alexandre Xambinho (PL), também pré-candidato à Prefeitura da Serra, o prefeito agradeceu e parabenizou Bruno por sua luta pelas melhorias na rodovia, chamando-o de “pai e mãe da obra”.

“Xambinho também colaborou, mas posso colocar que você [Bruno] é o pai e a mãe da obra. Com todo o respeito ao governador. É um deputado que, fazendo justiça, há anos tem uma luta firme e forte por essa obra. Falo isso publicamente. Quero parabenizar você, Bruno!”, declarou o prefeito.

E continuou: “Tenho certeza que você está muito feliz! É um dia histórico para nossa cidade, para o bairro onde você mora, para a sua mãe [a vice-prefeita Márcia Lamas, também do PSB]. São anos e anos de cobrança. Sou testemunha da sua luta. Não estou exagerando. Parabéns, Bruno!”

Os elogios do prefeito vieram logo após as declarações do deputado, que agradeceu ao governador pela obra e, também, ao legado de 12 anos de Audifax à frente da prefeitura, após três mandatos (de 2005 a 2008 e desde 2013).

“Hoje é um dia de festa. Jacaraípe está comemorando. Há um conjunto de obras de mobilidade que beneficiarão o turismo, o comércio e a economia locais. Sonhei muito com esse dia. Foram muitos pronunciamentos na Assembleia cobrando essa obra”, lembrou Bruno.

Em conversa com a coluna na tarde desta quinta-feira, Bruno afirmou que tem conversado regularmente com Audifax sobre o processo eleitoral na Serra e que segue procurando convencer o prefeito a apoiar sua candidatura já no 1º turno. O deputado ainda reiterou os elogios e o aceno ao prefeito.

“Na verdade, nunca deixei de falar com o Audifax. A troca de elogios hoje retrata a realidade da nossa relação. Ela é verdadeira. Eu o cumprimentei pelo ciclo que ele está completando, de 12 anos de uma gestão de resultados. E ele reconhece a minha luta, que agora se concretiza, dentro do maior colégio eleitoral da Serra: a Grande Jacaraípe. Estamos falando de um universo de 60 mil pessoas que será beneficiado com essa obra na ES-010.”

O deputado expressa confiança quanto a uma aliança (ainda muito incerta) entre PSB e Rede na Serra: “A nossa aliança acontecerá em algum momento. Se vai ser no 1º ou no 2º turno, não sabemos ainda”.

Procurado pela coluna, o porta-voz da Rede no Espírito Santo, André Toscano, manifestou o respeito e a amizade de Audifax por Bruno, mas, com relação a uma aliança eleitoral, deu uma versão diferente daquela do deputado, indicando que Bruno talvez não tenha motivos para tamanha confiança:

"Como a cidade que tem um prefeito com a aprovação de 75%, filiado à Rede, não terá candidato à sucessão pelo partido? A Rede nacional e nós da estadual cobramos isso do Audifax. E nosso candidato já está definido: Fábio Duarte. Já batemos o martelo."

REVITALIZAÇÃO DA RELAÇÃO

Independentemente da concretização ou não dessa aliança pleiteada por Bruno, o “afagão” público e mútuo deixa claro que a “revitalização” não vale só para a ES-010, mas também para o relacionamento político do deputado com o prefeito. Se a proximidade política vai evoluir para uma aliança eleitoral já é outra discussão, mas o status do relacionamento hoje certamente é outro, muito melhor do que já foi num passado recente.

Bruno é correligionário e aliado de Casagrande. Em 2016, o PSB e o próprio deputado apoiaram e atuaram na campanha mais difícil da vida de Audifax (ele chegou a passar dias internado com um quadro grave de pneumonia).

Depois disso, o prefeito se aproximou do então governador Paulo Hartung (inimigo de Casagrande), apoiou a senadora Rose de Freitas (Podemos) na eleição ao governo estadual em 2018 e praticamente defenestrou quadros do PSB de sua administração. Simbólico foi o espaço reduzidíssimo concedido à vice-prefeita Márcia Lamas, mãe de Bruno.