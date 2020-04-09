Após crítica de Casagrande, Juninho pede ajuda para fiscalizar comércio

Prefeito Juninho pede ajuda do Estado para fiscalizar o comércio em Cariacica no combate à Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

Conforme dito pelo governador em uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (8), há uma "preocupação com Cariacica, Viana e Guarapari. Temos uma mancha urbana toda conectada, ligada. Exige um cuidado ainda maior das pessoas. Precisam ter muita cautela".

Fábio Botacin nesta quinta-feira (9), durante o programa CBN Cotidiano, da Em entrevista ao jornalistanesta quinta-feira (9), durante o programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória , Juninho afirmou que o município não pode ser o único responsável pela fiscalização. Ele disse ainda que enviou um ofício ao governador pedindo orientações.

"As ações de fiscalização nos trazem bons resultados, mas é humanamente impossível dar conta de todos os estabelecimentos que não estão autorizados no decreto estadual. Em uma das situações eu até enviei um ofício ao governador. É essa realidade, temos que aproveitar o momento e deixar claro. O decreto estadual está pactuado com os municípios, mas não adianta esperar apenas que a fiscalização de cada município dê conta. Não dá para apenas o município ficar responsável por isso", relatou Juninho.

Juninho acrescentou que é preciso mais união no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Segundo ele, um plano abrangendo as peculiaridades das cidades deveria ser feito, só assim, o Espírito Santo teria controle da pandemia.

"Não dá pra olhar pelo foco da fiscalização pura e simplesmente. Precisamos de um planejamento, um plano de retomada econômica. Um plano que sincronize os municípios, que atenda à vocação econômica de cada um. Se isso não acontecer, vamos ficar nessa de fiscalização, temos que nos unir", disse o prefeito.

PM VAI AUXÍLIO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS