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Coronavírus

Após crítica de Casagrande, Juninho pede ajuda para fiscalizar comércio

Segundo Juninho, 'é humanamente impossível (para o município sozinho) dar conta de todos os estabelecimentos'; Casagrande disse que cidades como Cariacica, Viana e Guarapari preocupam.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 20:44

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 20:44

Data: 29/10/2019 - ES - Cariacica - Prefeito Juninho - Visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sergio Moro, em Cariacica - Editoria: Política - Foto: Fernando Madeira - GZ
 Prefeito Juninho pede ajuda do Estado para fiscalizar o comércio em Cariacica no combate à Covid-19 Crédito: Fernando Madeira
Após o governador do Espírito SantoRenato Casagrande, citar Cariacica como um dos municípios preocupantes no que diz respeito a aglomerações e no desrespeito às regras impostas pelo decreto estadual de fechamento do comércio, o prefeito de CariacicaJuninho, afirmou que o município tem feito vistorias na cidade e que mais de 250 estabelecimentos já foram notificados desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Conforme dito pelo governador em uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (8), há uma "preocupação com Cariacica, Viana e Guarapari. Temos uma mancha urbana toda conectada, ligada. Exige um cuidado ainda maior das pessoas. Precisam ter muita cautela".
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Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin nesta quinta-feira (9), durante o programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória, Juninho afirmou que o município não pode ser o único responsável pela fiscalização. Ele disse ainda que enviou um ofício ao governador pedindo orientações.
"As ações de fiscalização nos trazem bons resultados, mas é humanamente impossível dar conta de todos os estabelecimentos que não estão autorizados no decreto estadual. Em uma das situações eu até enviei um ofício ao governador. É essa realidade, temos que aproveitar o momento e deixar claro. O decreto estadual está pactuado com os municípios, mas não adianta esperar apenas que a fiscalização de cada município dê conta. Não dá para apenas o município ficar responsável por isso", relatou Juninho.

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Juninho acrescentou que é preciso mais união no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Segundo ele, um plano abrangendo as peculiaridades das cidades deveria ser feito, só assim, o Espírito Santo teria controle da pandemia.
"Não dá pra olhar pelo foco da fiscalização pura e simplesmente. Precisamos de um planejamento, um plano de retomada econômica. Um plano que sincronize os municípios, que atenda à vocação econômica de cada um. Se isso não acontecer, vamos ficar nessa de fiscalização, temos que nos unir", disse o prefeito.

PM VAI AUXÍLIO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS

Nesta quinta-feira (09) a Polícia Militar informou que vai ajudar a fiscalizar lojas que não estão obedecendo à ordem de fechamento. De acordo com o comandante da corporação, coronel Douglas Caus, os militares podem atuar em municípios que não há agentes da Guarda Municipal como, por exemplo, Cariacica.

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