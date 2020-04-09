Após crítica de Casagrande, Juninho pede ajuda para fiscalizar comércio

Após o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, citar Cariacica como um dos municípios preocupantes no que diz respeito a aglomerações e no desrespeito às regras impostas pelo decreto estadual de fechamento do comércio, o prefeito de Cariacica, Juninho, afirmou que o município tem feito vistorias na cidade e que mais de 250 estabelecimentos já foram notificados desde o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
Conforme dito pelo governador em uma transmissão ao vivo nesta quarta-feira (8), há uma "preocupação com Cariacica, Viana e Guarapari. Temos uma mancha urbana toda conectada, ligada. Exige um cuidado ainda maior das pessoas. Precisam ter muita cautela".
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin nesta quinta-feira (9), durante o programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória, Juninho afirmou que o município não pode ser o único responsável pela fiscalização. Ele disse ainda que enviou um ofício ao governador pedindo orientações.
"As ações de fiscalização nos trazem bons resultados, mas é humanamente impossível dar conta de todos os estabelecimentos que não estão autorizados no decreto estadual. Em uma das situações eu até enviei um ofício ao governador. É essa realidade, temos que aproveitar o momento e deixar claro. O decreto estadual está pactuado com os municípios, mas não adianta esperar apenas que a fiscalização de cada município dê conta. Não dá para apenas o município ficar responsável por isso", relatou Juninho.
Juninho acrescentou que é preciso mais união no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Segundo ele, um plano abrangendo as peculiaridades das cidades deveria ser feito, só assim, o Espírito Santo teria controle da pandemia.
"Não dá pra olhar pelo foco da fiscalização pura e simplesmente. Precisamos de um planejamento, um plano de retomada econômica. Um plano que sincronize os municípios, que atenda à vocação econômica de cada um. Se isso não acontecer, vamos ficar nessa de fiscalização, temos que nos unir", disse o prefeito.
PM VAI AUXÍLIO A FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS
Nesta quinta-feira (09) a Polícia Militar informou que vai ajudar a fiscalizar lojas que não estão obedecendo à ordem de fechamento. De acordo com o comandante da corporação, coronel Douglas Caus, os militares podem atuar em municípios que não há agentes da Guarda Municipal como, por exemplo, Cariacica.