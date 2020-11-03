Eleições 2020: vereador de Vitória, Leonil Dias está com Covid-19

Vereador de Vitória Leonil (Cidadania) durante sessão da Câmara, em imagem de arquivo Crédito: Reprodução/Facebook

O vereador de Vitória Leonil Dias (Cidadania) confirmou que testou positivo para Covid-19 nesta terça-feira (3). O parlamentar relatou ter começado a se sentir mal na última sexta (30) e, a partir de então, começou a fazer isolamento em casa e encerrou as atividades presenciais de campanha.

Nesta sexta-feira (6), após ter tido muita falta de ar, tose seca e dor no peito, o parlamentar procurou um Pronto Atendimento, e depois foi transferido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, para ser internado em UTI.

No último dia 26, Leonil esteve no comício de Gandini, no Álvares Cabral, em Vitória, que, de acordo com a assessoria do candidato a prefeito, reuniu cerca de 2 mil pessoas. Até sexta-feira, Leonil realizou atividades de campanha, como caminhada, como registram as redes sociais do vereador.

Devido ao aumento dos casos de pessoas com Covid-19 nos últimos dias, principalmente parlamentares, a Câmara de Vitória publicou um ato nesta terça, determinando que sejam retomadas as atividades em home office para vereadores, servidores, estagiários e terceirizados.

A partir de agora, as sessões ordinárias, reuniões de comissões permanentes e temporárias, sessões solenes, reuniões de equipe, eventos de lideranças partidárias, de frentes parlamentares, audiências públicas, além de cursos e eventos na Escola do Legislativo serão realizadas na modalidade remota.

O prédio da Câmara vai funcionar com o mínimo de servidores necessários, mediante redução ou o escalonamento da jornada, inclusive com adoção de regimes alternativos de trabalho e funcionamento das 12h às 18h.

"Nossa prioridade precisa ser sempre o cidadão e sabemos que muitos servidores moram com pessoas de idade avançada, com pessoas em grupo de risco e muitos utilizam o transporte coletivo para vir à Câmara Municipal de Vitória, dessa forma, precisamos ser coerentes e cautelosos e preservar a vida, afinal, não há como mensurar perdas, então precisamos evitá-las", destacou o presidente da Câmara, Cleber Felix (DEM).

COMO ESTÃO OS VEREADORES

O vereador Leonil afirmou que desde a última sexta-feira tem tido sintomas de Covid-19, como dor no corpo, febre e um pouco de dificuldade para respirar, mas tem mantido repouso e isolamento em casa. "Estou me cuidando, seguindo o tratamento recomendado pelo médico. Desde que senti os primeiros sintomas, encerrei as minhas atividades presenciais de campanha. Peço a oração de todos para enfrentar mais este desafio", afirmou.

Nathan afirmou que tem apresentado sintomas leves, como dor de cabeça e desconforto na garganta, e que também se recupera em casa.

Já o vereador Dalto Neves, que foi internado no dia 19 de outubro em um hospital em Vila Velha, precisou ficar na UTI, mas já foi transferido para um quarto, ainda sem previsão de alta, segundo a equipe de seu gabinete.

O vereador Denninho, por sua vez, foi internado na UTI com 50% de comprometimento dos pulmões. Ele recebeu medicação e fisioterapia, para não precisar da intubação. Conforme o último boletim médico, o parlamentar está estável, se alimentando bem e apresentando boa recuperação.

OUTROS CASOS