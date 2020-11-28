Assumção publica mensagem a favor de Pazolini na eleição em Vitória

Capitão Assumção Crédito: A Gazeta

Intitulada “É 10”, a publicação (reproduzida abaixo) contém uma foto de Pazolini e o número de urna do candidato em destaque, com a mensagem “Obrigado Vitória!”. Logo abaixo lê-se o seguinte: “Meninos de Azul. Meninas de Rosa. Detentos de laranja. Idiotas de vermelho.”

Story de Capitão Assumção, publicado em seu Instagram em 28/11/2020, véspera do 2º turno das eleições municipais Crédito: Reprodução Instagram

Deputado mais alinhado ao bolsonarimo e ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Assumção também fez, desde sexta-feira (27), publicações contrárias ao PT e a João Coser. Numa delas, chegou a utilizar o slogan principal da campanha de Pazolini: “Paz e Igualdade”, com um emoji de toque de punhos.

Vermelho é a cor da estrela que simboliza o PT (portanto, a cor que caracteriza o partido). “Meninos de azul e meninas de rosa” é uma clara referência a uma frase famosa da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves , também frequentemente celebrada nas postagens de Assumção.

Em vídeo que viralizou em redes sociais no dia 2 de janeiro de 2019, o segundo do governo Bolsonaro, Damares surgiu anunciando, com entusiasmo: “É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa”. Ao fim da fala, no vídeo, ela é aplaudida pelas pessoas que a cercam.