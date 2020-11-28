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Assumção publica mensagem a favor de Pazolini na eleição em Vitória

Deputado do Patriota, que ficou em 4° lugar no 1° turno, chegou a republicar o número de urna e o slogan de Pazolini, além de fazer publicações desfavoráveis a Coser

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:56

Públicado em 

28 nov 2020 às 20:56
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Capitão Assumção
Capitão Assumção Crédito: A Gazeta
O deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) publicou neste sábado (28), véspera do 2º turno das eleições municipais, um story no seu Instagram destacando o número de urna de Lorenzo Pazolini e uma mensagem em favor do candidato do Republicanos, que disputa a Prefeitura de Vitória contra o ex-prefeito João Coser (PT).
Intitulada “É 10”, a publicação (reproduzida abaixo) contém uma foto de Pazolini e o número de urna do candidato em destaque, com a mensagem “Obrigado Vitória!”. Logo abaixo lê-se o seguinte: “Meninos de Azul. Meninas de Rosa. Detentos de laranja. Idiotas de vermelho.”
Story de Capitão Assumção, publicado em seu Instagram em 28/11/2020, véspera do 2º turno das eleições municipais
Story de Capitão Assumção, publicado em seu Instagram em 28/11/2020, véspera do 2º turno das eleições municipais Crédito: Reprodução Instagram
Deputado mais alinhado ao bolsonarimo e ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Assumção também fez, desde sexta-feira (27), publicações contrárias ao PT e a João Coser. Numa delas, chegou a utilizar o slogan principal da campanha de Pazolini: “Paz e Igualdade”, com um emoji de toque de punhos.
Vermelho é a cor da estrela que simboliza o PT (portanto, a cor que caracteriza o partido). “Meninos de azul e meninas de rosa” é uma clara referência a uma frase famosa da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves, também frequentemente celebrada nas postagens de Assumção.

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Em vídeo que viralizou em redes sociais no dia 2 de janeiro de 2019, o segundo do governo Bolsonaro, Damares surgiu anunciando, com entusiasmo: “É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa”. Ao fim da fala, no vídeo, ela é aplaudida pelas pessoas que a cercam.
Capitão Assumção foi candidato a prefeito de Vitória. No 1º turno, chegou em 4º lugar, com 12.365 votos, o que representou 7,22% dos votos válidos na Capital.
No dia 18 de novembro, diferentemente do que sinaliza agora, o deputado anunciou, de forma oficial, por meio de uma nota enviada à imprensa, sua “neutralidade em relação aos candidatos que foram ao segundo turno na Capital do Estado do Espírito Santo”. No fim da nota, desejou, sem distinção, que “as bênçãos de Deus estejam sobre os candidatos que seguiram para o Segundo Turno”.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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