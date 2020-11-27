Candidatos em Vitória deixam tom combativo fora da última propaganda eleitoral

Pazolini e Coser no último dia propaganda eleitoral de Vitória na TV Crédito: Reprodução/Globoplay

A última propaganda de João Coser, no horário da noite, diferente da vespertina, também foi utilizada para mencionar duas decisões judiciais favoráveis ao petista, sendo que em uma delas ele obteve direito de resposta. Nela, Coser também exibiu imagens aéreas de Vitória e apareceu caminhando no Morro da Gamela, mostrando, de um lado, os bairros Praia do Canto e Santa Lúcia, e do outro, São Benedito e Gurigica.

Em um programa mais emotivo, até o jingle de campanha de Pazolini estava mais lento e melódico na peça publicitária. Ele iniciou com um depoimento de sua mãe e em seguida o candidato pediu a confiança dos vitorienses: "Confie em mim. Eu só estou aqui porque acredito que juntos faremos a diferença".

Coser optou por focar, novamente, sua experiência como prefeito. "É a hora de escolher um prefeito que tem experiência para fazer o que precisa ser feito nesse momento, que tenha coragem para liderar, que conheça a alma da nossa cidade e escute o coração do povo", narrou o programa.

Os dois candidatos usaram a mesma estratégia em suas propagandas: convidaram pessoas para estrelar a campanha dizendo o motivo pelo qual pretendem votar em cada um. Ambos deixaram um espaço, também, para suas vices fazerem discursos.

As declarações durante a propaganda do candidato do Republicanos foram voltadas para elogios como candidato honesto e ficha limpa. Entre os participantes, estiveram o empresário Aridelmo Teixiera (Novo) e o médico Gustavo Peixoto (PROS). Já os convidados para participar da propaganda do petista focaram o que o candidato fez enquanto prefeito e o que esperam que ele faça, caso seja eleito.

Entre os nomes que apareceram apoiando João Coser estavam o de dois secretários estaduais: Vitor de Ângelo, da Educação, e Nara Borgo, dos Direitos Humanos, na propaganda da tarde, e políticos como Marina Silva (Rede) e Marcelo Freixo (PSOL), e também o senador Fabiano Contarato (Rede), à noite. Apareceram ainda o lutador Erick Silva e os cantores e compositores Caetano Veloso e Chico Buarque.

Não houve, durante as duas propagandas, nenhuma menção expressa ao adversário. O petista manteve o discurso de dar continuidade ao que foi bom em mandatos passados, dizendo que Vitória é fruto de governos escolhidos pelo povo que não desfizeram avanços alcançados pelo governo anterior. Pazolini apostou no tom de avançar para não retroceder, destacando atributos como coragem e atitude.

Os dois se enfrentam nas urnas no próximo domingo (29). Eles participaram de um debate promovido por A Gazeta e pela CBN Vitória na segunda-feira (23) e também já foram entrevistados por jornalistas da redação. Veja nos links abaixo: