João Coser: um dia de campanha do candidato a prefeito de Vitória

Nas duas semanas de campanha para o segundo turno das eleições de 2020, o ex-prefeito e candidato em Vitória, João Coser (PT), fez caminhadas e carreatas, gravou vídeos para a propaganda eleitoral na TV e para as redes sociais, concedeu entrevistas e participou de debates. Dessa maratona, o candidato escolheu o sábado, 21 de novembro, para que A Gazeta registrasse cinco horas do dia dele em vídeo e fotos. Veja abaixo.
ASSISTA AO VÍDEO DO DIA DE CAMPANHA DE JOÃO COSER
VEJA A GALERIA DE FOTOS DO DIA DE CAMPANHA DE JOÃO COSER
O dia começou com o café da manhã em família e terminou com agenda de rua, sobre um trio elétrico.