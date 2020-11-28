Lorenzo Pazolini: um dia de campanha do candidato a prefeito de Vitória

Nas duas semanas de campanha para o segundo turno das eleições de 2020, o deputado estadual e candidato em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), fez caminhadas e carreatas, gravou vídeos para a propaganda eleitoral na TV e para as redes sociais, concedeu entrevistas e participou de debates. Dessa maratona, o candidato escolheu a segunda-feira, 23 de novembro, para que A Gazeta registrasse cinco horas do dia dele em vídeo e fotos. Veja abaixo.
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O dia começou com gravação de programa de TV, passou pela Assembleia Legislativa e depois seguiu com debate.