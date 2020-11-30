Poucas&Boas: Vitória elege prefeito de direita pela 1ª vez após a ditadura

Pazolini comemora vitória com sua vice, Capitã Estéfane Crédito: Vitor Jubini

Desde 1985, quando foi realizada a primeira eleição direta para as capitais após o fim da ditadura militar, Vitória só havia escolhido prefeitos de esquerda, de centro-esquerda ou de centro. A eleição de Lorenzo Pazolini, filiado a um partido de direita no espectro político (Republicanos), neste domingo (29), representa uma ruptura com essa trajetória histórica.

Há 35 anos, Vitória escolheu pelo voto direito Hermes Laranja, filiado ao então PMDB, que tinha em seu DNA a resistência do velho MDB à ditadura militar. Na sequência, a capital capixaba elegeu o petista Vitor Buaiz, que foi sucedido por Paulo Hartung. Ambos cumpriram um mandato de apenas quatro anos, cada um, porque naquela época não havia reeleição.

O primeiro mandatário da Capital que governou por oito anos foi o tucano Luiz Paulo Vellozo Lucas, que sucedeu o seu padrinho político na época, PH. Na sequência, vieram mais oito anos de PT com João Coser e igual período com Luciano Rezende (Cidadania), que em 1º de janeiro vai passar a faixa para Pazolini.

CEMITÉRIO DE PREFEITOS

Vila Velha e Porto Alegre (RS) já podem ser consideradas cidades irmãs: detestam reeleger prefeitos.

DOM PAULO EM SILÊNCIO

O ex-governador Paulo Hartung entrou mudo e saiu calado das eleições. Parecia um monge beneditino.

TERCEIRIZADOS

Entretanto, alguns dos mais fiéis aliados de PH, como os ex-deputados Lelo Coimbra e Luzia Toledo, caíram de corpo e alma na campanha vitoriosa de Pazolini.

ABRIU MESMO

De Neucimar Fraga (PSD), que vai assumir o mandato de deputado federal na vaga de Vidigal (PDT), a partir de 1º de janeiro, nas redes sociais: “Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, é preciso aprender mais de Deus, pois é ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim!”.

QUE FASE...

A propósito, é o inferno astral do prefeito Max Filho (PSDB), em Vila Velha: além de perder a reeleição, está vendo seu principal rival na política (Neucimar) ganhar um mandato deputado federal.

ERROU

A vereadora eleita Camila Valadão (PSOL) escreveu no Twitter uma previsão que não se concretizou: “Fato: Vitorinha sai dessa eleição mais vermelha! Vamos em frente, pela esquerda”.

PODE AFIAR A FACA

O governador Renato Casagrande (PSB) publicou foto descascando um abacaxi. Disse que era sua especialidade.

GESTO ELEGANTE

A vereadora eleita por Vitória, Karla Coser (PT), postou um vídeo em suas redes parabenizando o prefeito eleito Delegado Pazolini (Republicanos). Karla, que é filha de João Coser, deixou uma mensagem sobre a importância do processo democrático e confirmou o compromisso em fiscalizar a gestão da Capital.

NO AUGE

Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) comemorou na rua, junto com sua equipe, a sua vitória na eleição na Capital. Ele disse nas redes sociais que vai fazer o trabalho de sua vida.

O PAI DA CRIANÇA

Grande apoiador e locutor oficial das carreatas do delegado Pazolini durante a campanha, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), mal acabou a apuração e postou em suas redes sociais a comemoração pela vitória do aliado. "Vencemos, para honra e glória de Deus", diz o texto que acompanha várias fotos de momentos da campanha.

O PAI DA CRIANÇA 2

Na longa legenda, Musso foi bastante incisivo em dizer que “fomos atacados, chamados de grupo criminoso, que queriam (sic) o poder pelo poder dentre tantas outras coisas e fake news”. O agradecimento pelos votos foi feito também em nome do presidente do Republicanos, Roberto Carneiro, a quem Erick chamou de irmão.

O VENCEDOR

Prefeito de Viana e presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel sai carregado de vitórias nesta eleição: além de fazer seu sucessor, Wanderson Bueno, elegeu Arnaldinho Borgo em Vila Velha, além de ter apoiado Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica.

FESTA NO PARQUE

Um foguetório dominou a região de Parque das Gaivotas, em Vila Velha, após a confirmação da vitória de Arnaldinho Borgo. O vereador é morador do bairro.

ÁGUA MOLE, PEDRA DURA...

Depois de algumas tentativas, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT) conseguiu voltar para a Prefeitura da Serra. Ele frisou que será o prefeito de todos.

ALÔ, PT e BOLSONARO!