Aridelmo Teixeira, Capitã Estéfane (Republicanos), o prefeito eleito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), o presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos) e Roberto Carneiro, presidente do Republicanos Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (1°) os primeiros nomes que vão compor sua equipe de transição na prefeitura. Ele já definiu quem será o coordenador e um dos membros. A equipe deverá ter, ao todo, 6 a 7 membros, que serão anunciados até o final desta semana.

Na função de coordenador ficará o presidente estadual do Republicanos e ex-diretor da Assembleia Legislativa Roberto Carneiro. Carneiro saiu da direção do Legislativo para auxiliar na coordenação da campanha eleitoral de Pazolini, e agora será a principal ponte com os secretários do prefeito Luciano Rezende (Cidadania).

Your browser does not support the audio element. Pazolini anuncia Aridelmo Teixeira e presidente do Republicanos na equipe de transição

Além dele, o primeiro escolhido na função de membro foi o empresário Aridelmo Teixeira (Novo), que é doutor em Controladoria e Contabilidade e foi candidato ao governo do Estado, em 2018, pelo PTB. No primeiro turno, o Novo teve como candidato a prefeito de Vitória Coronel Nylton Rodrigues. Aridelmo chegou a aparecer na propaganda eleitoral de Pazolini na TV, no segundo turno.

O empresário foi o principal artífice da Escola Viva, programa de escolas em tempo integral do governo Paulo Hartung . E quase foi secretário de Educação na gestão do então emedebista. Já Roberto Carneiro chegou a integrar o time de Hartung.

Sobre as qualificações técnicas do presidente de seu partido e de Aridelmo, Pazolini destacou que a escolha dos dois nomes "demonstra o compromisso de terem quadros técnicos, compostos por pessoas qualificadas". A equipe de terá como primeira prioridade a análise do Orçamento de 2021, que já está em tramitação na Câmara Municipal.

Questionado se os dois auxiliares também irão compor seu secretariado, o prefeito eleito disse que essa questão ainda não foi definida. Tradicionalmente, integrantes da equipe de transição são aproveitados no 1º escalão.

"Depois, em momento posterior, vamos entrar na análise de 1º, 2º e 3º escalão. Nosso foco hoje é uma análise técnica da peça orçamentária, por isso esses nomes qualificados, que têm mestrado, doutorado e que conhecem muito a área orçamentária e fiscal".

HISTÓRICO

O coordenador da equipe de transição, Roberto Carneiro, já foi secretário de Estado de Esportes e subsecretário da Casa Civil no governo Hartung e secretário de Governo na Prefeitura de Vila Velha, na gestão de Rodney Miranda (Republicanos). Ele também faz mestrado em Administração. Ao lado de Erick Musso, agradeceu a indicação a Pazolini.

Roberto Carneiro, presidente estadual do partido Republicanos é o coordenador da equipe de transição de Pazolini Crédito: Carlos Alberto Silva

"O prefeito eleito está fazendo pessoalmente a montagem da equipe de transição junto com a Capitã Estéfane. Vamos dialogando com a atual administração de forma republicana, amistosa, buscando entendimento e melhoria de vida para o cidadão. A partir de amanhã já estarão com as equipes reunidas, se debruçando sobre números, principais contratos e questões de recursos humanos", afirmou.

Já Aridelmo, na equipe, vai ter o foco em analisar a questão econômica, orçamentária e de planejamento. "A sociedade espera uma administração pública voltada para as necessidades do cidadão, do dia a dia, e isso clama por uma equipe técnica, que foi o compromisso vitorioso nas eleições. E muito me honrou a equipe vencedora, que conseguiu captar a mensagem do povo", disse o empresário.

Aridelmo Teixeira (Novo), empresário, faz parte da equipe de transição de Pazolini Crédito: Carlos Alberto Silva

PRIMEIROS TRABALHOS

O prefeito Luciano Rezende já publicou o ato que constituiu a equipe de transição do seu governo. Ela será composta pelo procurador-geral do município, Rubem Jesus, os secretários de Governo, Walace Valente, de Gestão, Planejamento e Comunicação, Alberto Salume, e de Fazenda, Henrique Valentim.

A prioridade da equipe de Pazolini será a análise do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que está na Câmara Municipal. O valor previsto na peça orçamentária para o município é de R$ 2.002.882.828,00. O prefeito eleito afirmou que, a princípio, não pretende tentar fazer um novo orçamento para ser votado no próximo ano. "O objetivo é virar o ano já tendo votado. Teremos uma transição diferente, que tem apenas cerca de 15 dias úteis. Vamos ter que nos esforçar ainda mais", frisou.