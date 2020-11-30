Segundo turno em Vitória: Pazolini vence em 47 bairros e Coser, em 4

No segundo turno das eleições em Vitória, o candidato eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) obteve a maioria dos votos em 47 dos 51 bairros em que há seções eleitorais. João Coser (PT), venceu nos outros quatro. No total, o republicano obteve 58,5% dos votos e o petista, 41,5%.
Pazolini ganhou em todos os bairros considerados mais nobres na Capital. Foi nesses locais, inclusive, que ele conquistou a maior vantagem contra o concorrente. Na Ilha do Boi, 71,82% dos eleitores escolheram o delegado. Na Praia do Canto, ele venceu com 65,1% e em Santa Lúcia, com 61,5%. Veja no mapa abaixo.
Contudo, o prefeito eleito também obteve vantagem em regiões com onde o poder aquisitivo é menor. Pazolini foi o escolhido pela maioria dos eleitores em todos os bairros da Grande São Pedro e Grande Santo Antônio. Nesses locais, porém, a diferença em relação a Coser foi bem menor: na Ilha das Caieiras, o placar foi de 47,8% contra 47,08%; em Nova Palestina, 49,7% contra 45,24%.
Na disputa pelo voto dos candidatos derrotados no primeiro turno, o republicano levou a melhor e obteve vitória nos três bairros que haviam preferido Fabrício Gandini (Cidadania). São eles: Goiabeiras, Solon Borges (que fica na região de Goiabeiras) e Jardim Camburi. Este é o mais populoso da Capital.
João Coser manteve a liderança nos três bairros que o haviam preferido no primeiro turno: Forte São João, Romão e Caratoíra. No segundo turno, ele também conquistou a maioria dos eleitores do bairro Consolação que, no primeiro turno, escolheram Neuzinha (PSDB). Todos esses bairros ficam em morros de Vitória.
O número de bairros exibidos no resultado da Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação. Por isso, os dados relativos aos votos das seções de São Pedro I e São Pedro III foram aglutinados e registrados como "São Pedro" para adequação no mapa geográfico disponibilizado pela prefeitura.
VEJA MAPA COM VOTAÇÃO POR BAIRRO EM VITÓRIA
O RESULTADO EM VITÓRIA
Delegado Pazolini (Republicanos): 58,50%
João Coser (PT): 41,50%
Votos em branco: 2,41%
Votos nulos: 3,28%
Abstenções: 26,14%
Correção
01/12/2020 - 10:25
Anteriormente, no texto e no mapa, estavam invertidos os números de votos dos bairros Santa Lúcia e Santa Luíza. Em Santa Lúcia, Pazolini teve 3.031 votos (61,5%) e Coser, 1.554 votos (31,5%). Em Santa Luíza, Pazolini teve 1.056 votos (64,4%) e Coser, 477 (29,12%).