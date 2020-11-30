Segundo turno em Vitória: Pazolini vence em 47 bairros e Coser, em 4

Veja no final do texto o mapa interativo com a votação por bairros em Vitória Crédito: Arte Inglid Teixeira

Pazolini ganhou em todos os bairros considerados mais nobres na Capital. Foi nesses locais, inclusive, que ele conquistou a maior vantagem contra o concorrente. Na Ilha do Boi, 71,82% dos eleitores escolheram o delegado. Na Praia do Canto, ele venceu com 65,1% e em Santa Lúcia, com 61,5%. Veja no mapa abaixo.



Contudo, o prefeito eleito também obteve vantagem em regiões com onde o poder aquisitivo é menor. Pazolini foi o escolhido pela maioria dos eleitores em todos os bairros da Grande São Pedro e Grande Santo Antônio. Nesses locais, porém, a diferença em relação a Coser foi bem menor: na Ilha das Caieiras, o placar foi de 47,8% contra 47,08%; em Nova Palestina, 49,7% contra 45,24%.

João Coser manteve a liderança nos três bairros que o haviam preferido no primeiro turno: Forte São João, Romão e Caratoíra. No segundo turno, ele também conquistou a maioria dos eleitores do bairro Consolação que, no primeiro turno, escolheram Neuzinha (PSDB). Todos esses bairros ficam em morros de Vitória.

O número de bairros exibidos no resultado da Justiça Eleitoral é menor do que a quantidade de bairros existentes, pois nem todos têm seções eleitorais, ou seja, locais de votação. Por isso, os dados relativos aos votos das seções de São Pedro I e São Pedro III foram aglutinados e registrados como "São Pedro" para adequação no mapa geográfico disponibilizado pela prefeitura.



VEJA MAPA COM VOTAÇÃO POR BAIRRO EM VITÓRIA

O RESULTADO EM VITÓRIA  Delegado Pazolini (Republicanos): 58,50%

 João Coser (PT): 41,50%

 Votos em branco: 2,41%

 Votos nulos: 3,28%

 Abstenções: 26,14% SEGUNDO TURNO