Pazolini diz que vai extinguir Linha Verde: "Foi imposto, não deu certo"

Linha Verde, em Vitória, será extinta assim que Pazolini assumir a Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira

"O modelo da Linha Verde foi imposto, o diálogo não existiu, por isso não teve sucesso. As pessoas não compraram essa ideia", declarou durante entrevista para a Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (30), reafirmando o compromisso:

"Nós temos um projeto claro, que é a extinção da Linha Verde. Em um primeiro momento, nós vamos extinguir a Linha Verde, para em um segundo momento dialogar com a população."

A Linha Verde virou uma polêmica na Capital. Desde o início, o prefeito Luciano Rezende enfrentou resistência da população, que alega não ter sido ouvida sobre o projeto. Moradores moveram ações na Justiça, que chegou a suspender o funcionamento da faixa exclusiva

A prefeitura chegou a testar a ampliação, mas o projeto não foi para frente. A principal reclamação dos motoristas é sobre o congestionamento formado. "As pessoas não compraram essa ideia, elas não se sentem representadas, por isso tivemos aquele colapso no trânsito", afirmou Pazolini.

"É muito mais honesto da nossa parte, e mais correto, extinguir esse modelo que não deu certo, abrir um diálogo com a cidade e criar um modelo de construção coletiva" Lorenzo Pazolini - Prefeito eleito em Vitória

PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE URBANA

Além da extinção da Linha Verde, o prefeito eleito disse que vai buscar novas soluções para melhorar o fluxo no trânsito em Vitória e o sistema de transporte coletivo.