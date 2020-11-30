AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Prefeito eleito em Vitória

Pazolini diz que vai extinguir Linha Verde: "Foi imposto, não deu certo"

Eleito no segundo turno em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que medida será tomada assim que assumir o mandato, no dia 1° de janeiro

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:14

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:14
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Linha Verde, empresa instala novas placas de sinalização - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Linha Verde, em Vitória, será extinta assim que Pazolini assumir a Prefeitura de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Alvo de críticas na campanha do prefeito eleito em Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), a Linha Verde vai ser extinta na Capital assim que ele assumir a prefeitura, em janeiro de 2021. O fim da faixa exclusiva para coletivos, táxis e vans, que corta a Orla de Camburi,  já estava previsto no plano de governo do então candidato. O modelo da Linha Verde foi implantado em 2018, na gestão do atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania).
"O modelo da Linha Verde foi imposto, o diálogo não existiu, por isso não teve sucesso. As pessoas não compraram essa ideia", declarou durante entrevista para a Rádio CBN Vitória, nesta segunda-feira (30), reafirmando o compromisso: 
"Nós temos um projeto claro, que é a extinção da Linha Verde. Em um primeiro momento, nós vamos extinguir a Linha Verde, para em um segundo momento dialogar com a população."
A Linha Verde virou uma polêmica na Capital. Desde o início, o prefeito Luciano Rezende enfrentou resistência da população, que alega não ter sido ouvida sobre o projeto. Moradores moveram ações na Justiça, que chegou a suspender o funcionamento da faixa exclusiva.  
A prefeitura chegou a testar a ampliação, mas o projeto não foi para frente. A principal reclamação dos motoristas é sobre o congestionamento formado. "As pessoas não compraram essa ideia, elas não se sentem representadas, por isso tivemos aquele colapso no trânsito", afirmou Pazolini.
"É muito mais honesto da nossa parte, e mais correto, extinguir esse modelo que não deu certo, abrir um diálogo com a cidade e criar um modelo de construção coletiva"
Lorenzo Pazolini - Prefeito eleito em Vitória
A fiscalização também demorou mais de um ano para ser implementada, o que, segundo Pazolini, não funciona. "Na verdade, hoje não existe fiscalização. O motorista não respeita, a prefeitura não fiscaliza e finge que está tudo bem", criticou.  

Veja Também

Segundo turno em Vitória: Pazolini vence em 47 bairros e Coser, em 4

PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE URBANA

Além da extinção da Linha Verde, o prefeito eleito disse que vai buscar novas soluções para melhorar o fluxo no trânsito em Vitória e o sistema de transporte coletivo. 
"Nós temos que garantir um transporte coletivo eficaz, eficiente, que dê tranquilidade e conforto a quem se desloca e a fluidez do trânsito através dos sinais. Hoje nós temos um pare e siga muito grande. Temos que minimamente garantir a fluidez. Temos trechos na Enseada do Suá que, em um intervalo de 500 e 600 metros, o motorista para quatro ou cinco vezes em semáforos. Isso não é razoável”, afirmou.

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES

Poder foi delegado ao delegado: os méritos, os compromissos e os desafios que esperam Pazolini em Vitória

Em vídeo, ministra Damares comemora eleição de Pazolini em Vitória

"Vamos dialogar com todos", diz Pazolini após ser eleito prefeito de Vitória

Pazolini diz que conversou com Luciano Rezende e portas da prefeitura estão abertas

Derrotado em Vitória, João Coser deseja sucesso a Lorenzo Pazolini

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As pessoas com tipo raro de nanismo que podem guardar 'segredo' contra câncer e diabetes: 'Vivemos em um mundo de gigantes'
Imagem de destaque
Clube Álvares Cabral é suspenso de atividades esportivas por seis meses por caso de injúria racial
Eleitores capixabas avaliaram gestão do presidente Lula
Quaest: 54% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 42% aprovam

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados