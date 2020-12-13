Calvário sem fim para o futebol capixaba na Série D do Brasileiro

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O fato é que os time capixabas caíram em um grupo contra rivais limitados, e ainda assim não conseguiram se destacar. A chave foi tão nivelada por baixo, que o equilíbrio deu a tônica durante as 14 rodadas. De seus 10 primeiros jogos, o Vitória só venceu dois. E ainda assim manteve chances de classificação até a penúltima rodada da 1ª fase. O Real Noroeste, após um início até animador, já na fase aguda de definir sua classificação, ficou cinco partidas sem vencer. E mesmo com a sequência ruim não deixou a zona de classificação, porém não escapou de um rival complicado no mata-mata, tanto que acabou eliminado.