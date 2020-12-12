Fim de um sonho! Real Noroeste perde para o Brasiliense e dá adeus à Série D

O Real Noroeste perdeu para o Brasiliense e está eliminado da Série D Crédito: Igo Estrela/Metrópoles

O futebol capixaba vai amargar mais um ano na última divisão do futebol brasileiro. Após o Vitória ter sido eliminado ainda na primeira fase, neste sábado (12) foi a vez do Real Noroeste dar adeus à competição nacional. Na Boca do Jacaré, no Distrito Federal, o time capixaba perdeu para o Brasiliense por 3 a 0 a partida válida pelo jogo de volta da segunda fase do torneio. Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Real precisava vencer o jogo, ou ao menos empatar para tentar a classificação nas penalidades. Mas não deu para os capixabas.

Agora, o time merengue vira definitivamente o foco para o Capixabão, competição em que entra em campo na próxima quarta-feira (16), às 19h para enfrentar o Rio Branco VN, pela jogo de volta das semifinais, no Estádio Olímpio Perim. Com empate em 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer avança à grande final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nas penalidades.

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