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Fim de um sonho! Real Noroeste perde para o Brasiliense e dá adeus à Série D

Equipe merengue não foi páreo para o rival candango e agora foca todas as suas atenções para o Capixabão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 19:06

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 19:06

O Real Noroeste perdeu para o Brasiliense e está eliminado da Série D
O Real Noroeste perdeu para o Brasiliense e está eliminado da Série D Crédito: Igo Estrela/Metrópoles
O futebol capixaba vai amargar mais um ano na última divisão do futebol brasileiro.  Após o Vitória ter sido eliminado ainda na primeira fase, neste sábado (12) foi a vez do Real Noroeste dar adeus à competição nacional. Na Boca do Jacaré, no Distrito Federal, o time capixaba perdeu para o Brasiliense por 3 a 0 a partida válida pelo jogo de volta da segunda fase do torneio. Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Real precisava vencer o jogo, ou ao menos empatar para tentar a classificação nas penalidades. Mas não deu para os capixabas. 
Agora, o time merengue vira definitivamente o foco para o Capixabão, competição em que entra em campo na próxima quarta-feira (16),  às 19h para enfrentar o Rio Branco VN, pela jogo de volta das semifinais, no Estádio Olímpio Perim. Com empate em 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer avança à grande final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nas penalidades.

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OS GOLS

O herói da tarde foi o veterano Zé Love, ex-Santos, que marcou os dois gols do Brasiliense. No primeiro, aos 12 minutos da etapa inicial, o atacante completou um chute rasteiro de Peu. No segundo, o camisa 9 entrou no meio da defesa do Real e fez, de cabeça, após um cruzamento de Zotti. No fim, Peninha tabelou com Carlos Eduardo, ex-Flamengo e Grêmio, bateu colocado no canto direito de Farley e fechou o placar.

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