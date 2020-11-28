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Futebol

Vitória vence o Goianésia em seu jogo de adeus à Série D do Brasileiro

Alvianil se despede da competição nacional no quinto lugar do Grupo A-5 e agora volta todos os esforços para o Capixabão

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 19:12
Alvianil venceu, mas resultado não valeu nada para a competição
Alvianil venceu, mas resultado não valeu nada para a competição Crédito: Vitor Nicchio/Vitória F.C
Em seu último jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória derrotou o Goianésia por 1 a 0, com gol de Toni Galego. A partida, válida pela 14ª rodada da fase de grupos da competição nacional não valia mais nada para o time capixaba, oferecia apenas a chance de se despedir com dignidade, o que aconteceu. Entretanto, certamente fica o sentimendo de frustração de um elenco que poderia ir mais longe no torneio. 
Com o resultado, o Vitória chegou a16 pontos e encerrou sua participação na quinta colocação do Grupo A-5. Já o Goianésia, mesmo com a derrota, permaneceu na terceira colocação da chave, com 22 pontos, e avançou à próxima fase. 

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O JOGO

Com a definição das vagas praticamente confirmadas, Vitória e Goianésia fizeram um primeiro tempo em ritmo de treino. Muitas faltas, passes errados e marcha lenta, as duas equipes criaram poucas oportunidades. O Alvianil ainda teve mais atitude e chegou duas vezes. Em uma delas, o goleiro Artur salvou o time de Goiás. 
Já a segunda etapa foi bem mais disputada. O técnico alvianil Gilberto Pereira apostou na entrada de Toni Galego, que entrou para incendiar o jogo. Logo aos 10 minutos, o atacante acertou a trave direita do goleiro Artur. Mas na outra chance que teve, Galego não perdoou. Aos 37 minutos, elerecebeu um passe em profundidade de Anderson e tocou na saída de Artur. O Goianésia teve uma grande chance para buscar o empate. Léo Carvalho cruza e a bola, dentrou da área, bateu no braço de Lucas Barboza: pênalti para os goianos. Dudu bateu e Harrison defendeu, e garantiu o triunfo alvianil. 

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