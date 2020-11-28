Vitória vence o Goianésia em seu jogo de adeus à Série D do Brasileiro

Alvianil venceu, mas resultado não valeu nada para a competição Crédito: Vitor Nicchio/Vitória F.C

Em seu último jogo pela Série D do Campeonato Brasileiro, o Vitória derrotou o Goianésia por 1 a 0, com gol de Toni Galego. A partida, válida pela 14ª rodada da fase de grupos da competição nacional não valia mais nada para o time capixaba, oferecia apenas a chance de se despedir com dignidade, o que aconteceu. Entretanto, certamente fica o sentimendo de frustração de um elenco que poderia ir mais longe no torneio.

Com o resultado, o Vitória chegou a16 pontos e encerrou sua participação na quinta colocação do Grupo A-5. Já o Goianésia, mesmo com a derrota, permaneceu na terceira colocação da chave, com 22 pontos, e avançou à próxima fase.

O JOGO

Com a definição das vagas praticamente confirmadas, Vitória e Goianésia fizeram um primeiro tempo em ritmo de treino. Muitas faltas, passes errados e marcha lenta, as duas equipes criaram poucas oportunidades. O Alvianil ainda teve mais atitude e chegou duas vezes. Em uma delas, o goleiro Artur salvou o time de Goiás.