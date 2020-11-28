Com Nildo decisivo, Rio Branco empata com a Desportiva e avança no Capixabão

Nildo marcou o gol que garantiu a classificação do Rio Branco Crédito: Alef Jordan/ Rio Branco

O Rio Branco está nas semifinais do Capixabão. Na tarde deste sábado (28), o Capa-Preta empatou com a Desportiva em 1 a 1 e despachou a arquirrival da competição. Como venceu no jogo de ida por 2 a 1, a igualdade no placar foi suficiente para a classificação do Brancão, que agora espera o vencedor do confronto entre Vitória e Estrela para conhecer seu adversário na próxima fase.

A Desportiva saiu na frente do placar com gol contra de Jair. O Rio Branco buscou o empate no segundo tempo com o atacante Nildo, que visivelmente acima do peso ideal, saiu do banco de reservas para balançar as redes e garantir a classificação do Rio Branco.

O JOGO

Precisando reverter a desvantagem do jogo de ida, a Desportiva foi pra cima do Rio Branco e conseguiu abrir o placar logo aos cinco minutos de partida. Vitinho acertou passe para Diego Noronha, que matou no peito e bateu cruzado, Eraldo divide com Jair, que acabou jogando contra as próprias redes: 1 e 0 Desportiva. Depois desse lance, o Capa-Preta acordou para o jogo e foi ao ataque. Em uma dessas investidas, Pepeta sofreu falta dentro da área do zagueiro grená João Vitor: pênalti. Mas Gil Mineiro cobrou para a defesa de Felipe.

Ainda no primeiro tempo, o Rio Branco balançou as redes, mas antes da festa, o tento foi anulado. Equivocadamente anulado, diga-se de passagem. Jair cruzou para Ronicley, que ajeitou de cabeça para Pepeta, que balançou a rede. Porém, a arbitragem marcou impedimento no lance. A transmissão da partida, realizada pela TVE, mostrou que Ronicley não estava em posição de impedimento.

No segundo tempo, não restava opção ao Rio Branco a não ser buscar o ataque. Mas foi a Desportiva que teve chances clara de ampliar o placar. Primeiro com Cristian, que apareceu sozinho na área, mas errou no arremate. E depois com Dodô, que chegou a passar pelo goleiro, mas viu Leandro Morais salvar.