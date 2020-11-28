Duelo contra o Goianésia vai ajudar o Vitória a se preparar para o Estrela

Técnico Gilberto Pereira tem a volta de jogadores do departamento médico do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/ Vitória F.C.

Para cumprir tabela, o Vitória entra em campo neste sábado (28) contra o Goianésia, às 16h no Salvador Costa, pela última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileir o. Sem chance de classificação para a segunda fase, o Alvianil vai testar uma formação diferente. Segundo o técnico Gilberto Pereira, a partida será uma oportunidade para testar a equipe para seu próximo jogo.

Tenho que aproveitar todas as oportunidades, tirar lições e encontrar soluções para o jogo de quarta-feira, que é o nosso foco principal. Nós vamos utilizar essa partida para testar os atletas. A hora de fazer lamentações é só depois que tudo for somado, afirmou o técnico.

Gilberto Pereira se refere à partida de volta contra o Estrela do Norte, na próxima quarta-feira (02), pelas quartas de final do Campeonato Capixaba. O Vitória precisa vencer a partida para seguir na luta pelo bicampeonato estadual, já que perdeu a última por 1 a 0. O jogo de volta acontece às 18h30, no Salvador Costa.

Na despedida da competição, o comandante do elenco adianta que preparou uma equipe remodelada, sem muito treino, mas com bastante empenho.

Quem defende as cores do Vitória tem a obrigação de se entregar no jogo, principalmente dentro da nossa casa. Queremos terminar o campeonato da Série D com a melhor imagem possível, ressalta o técnico.