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Futebol capixaba

Duelo contra o Goianésia vai ajudar o Vitória a se preparar para o Estrela

Sem chances na Série D, o treinador alvianil, Gilberto Pereira afirmou que fará testes e encontrará soluções para o confronto decisivo no Capixabão na próxima quarta-feira (02)

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 21:53
Técnico Gilberto Pereira tem a volta de jogadores do departamento médico do Vitória
Técnico Gilberto Pereira tem a volta de jogadores do departamento médico do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/ Vitória F.C.
Para cumprir tabela, o Vitória entra em campo neste sábado (28) contra o Goianésia, às 16h no Salvador Costa, pela última rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Sem chance de classificação para a segunda fase, o Alvianil vai testar uma formação diferente. Segundo o técnico Gilberto Pereira, a partida será uma oportunidade para testar a equipe para seu próximo jogo.
Tenho que aproveitar todas as oportunidades, tirar lições e encontrar soluções para o jogo de quarta-feira, que é o nosso foco principal. Nós vamos utilizar essa partida para testar os atletas. A hora de fazer lamentações é só depois que tudo for somado, afirmou o técnico.

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Gilberto Pereira se refere à partida de volta contra o Estrela do Norte, na próxima quarta-feira (02), pelas quartas de final do Campeonato Capixaba. O Vitória precisa vencer a partida para seguir na luta pelo bicampeonato estadual, já que perdeu a última por 1 a 0. O jogo de volta acontece às 18h30, no Salvador Costa.
Na despedida da competição, o comandante do elenco adianta que preparou uma equipe remodelada, sem muito treino, mas com bastante empenho.
Quem defende as cores do Vitória tem a obrigação de se entregar no jogo, principalmente dentro da nossa casa. Queremos terminar o campeonato da Série D com a melhor imagem possível, ressalta o técnico. 
*Karolyne Bertordo é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pelo editor Filipe Souza.

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