A partir de 2021, Espírito Santo volta a ter dois clubes na Copa Do Brasil

Agora é oficial. A partir de 2021, o futebol capixaba voltará a ter dois representantes na Copa do Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio de seu Departamento de Competições, confirmou que o Espírito Santo subiu uma posição no Ranking Nacional das Federações (RNF). Com isso, o Estado passa a ter o direito de contar com dois representantes na competição nacional.
O futebol capixaba assumiu a 22ª colocação no RNF, deixando para trás o Mato Grosso do Sul. Isso graças aos resultados recentes dos clubes capixabas nas competições nacionais terem sido melhores que dos times sul-mato-grossenses. Nesta temporada pesou a classificação do Real Noroeste para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro e também o triunfo do Vitória na primeira fase da Copa do Brasil.
O presidente da FES, Gustavo Vieira, parabenizou as equipes pelo empenho e dedicação apresentados nos últimos anos. É bom ressaltar que a gente vem pelo segundo ano consecutivo subindo posições no ranking, em virtude das boas atuações dos nossos clubes em competições nacionais. Tivemos o Serra na Copa do Brasil 2019, e o Vitória em 2020, o Serra e o Vitória na Série D 2019, e recentemente Vitória e Real Noroeste na Série D 2020. Tudo isso nos fez passar o Mato Grosso do Sul e entrar numa posição dentro do ranking em que as federações têm duas vagas na Copa do Brasil, assim como teremos na Copa Verde, disse Gustavo Vieira ressaltando também uma vaga a mais na competição regional que conta com a participação de times das regiões Norte e Centro-Oeste, além dos capixabas.
Gustavo também destacou a importância dessa segunda vaga para o Estado na Copa do Brasil no aspecto financeiro. Já que a partir de 2021, mais um time vai poder contar com a cota de participação na competição. "Teremos dois representantes com orçamentos mais robustos em decorrência dessas cotas de participação na Copa do Brasil, e, avançando de fase, são valores que ultrapassam R$ 1 milhão para os cofres dos clubes. É muito importante para o Estado, destacou o presidente da FES.
Com a suspensão da Copa Espírito Santo do calendário do futebol capixaba em 2020, por conta da pandemia de Covid-19, o Capixabão será a competição que vai definir os representantes do Estado nos campeonatos nacionais e regional (Série D, Copa do Brasil e Copa Verde). Finalista do Estadual após vencer o Vitória na última terça-feira (16), o Rio Branco já está garantido. O segundo representante será o vencedor do confronto entre Rio Branco VN e Real Noroeste, que acontece nesta quarta, às 19h, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.