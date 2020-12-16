A partir de 2021, Espírito Santo volta a ter dois clubes na Copa Do Brasil

O presidente da FES, Gustavo Vieira, parabenizou as equipes pelo empenho e dedicação apresentados nos últimos anos. É bom ressaltar que a gente vem pelo segundo ano consecutivo subindo posições no ranking, em virtude das boas atuações dos nossos clubes em competições nacionais. Tivemos o Serra na Copa do Brasil 2019, e o Vitória em 2020, o Serra e o Vitória na Série D 2019, e recentemente Vitória e Real Noroeste na Série D 2020. Tudo isso nos fez passar o Mato Grosso do Sul e entrar numa posição dentro do ranking em que as federações têm duas vagas na Copa do Brasil, assim como teremos na Copa Verde, disse Gustavo Vieira ressaltando também uma vaga a mais na competição regional que conta com a participação de times das regiões Norte e Centro-Oeste, além dos capixabas.