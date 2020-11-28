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Futebol

Real Noroeste vai pegar o Brasiliense na segunda fase da Série D

Time capixaba perdeu para o Goiânia, mas se classificou à próxima fase, onde terá duro desafio contra o time candango no mata-mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 19:38

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:38

O Real Noroeste perdeu para o Goiânia, mas está classificado para a próxima fase da Série D
O Real Noroeste perdeu para o Goiânia, mas está classificado para a próxima fase da Série D Crédito: Goiânia/Divulgação
O Real Noroeste vai enfrentar o Brasiliense pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário foi conhecido no início da noite deste sábado (28), após o fim da 14º e última rodada da fase de grupos. O time capixaba perdeu para o Goiânia por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em Goiânia, mas, com 19 pontos, conseguiu manter o quarto lugar no Grupo A-5 e assegurou a classificação. 
O Brasiliense foi o primeiro colocado do Grupo A-6 da competição nacional com 33 pontos. O time de Brasília venceu 10 partidas, empatou 3 e perdeu apenas uma até aqui. Promessa de jogo dificílimo para os capixabas. 

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DERROTA PARA O GOIÂNIA

O primeiro tempo foi muito fraco dos dois lados do gramado. Ofensivamente, exatamente nada foi criado, times buscaram trabalhar as jogadas pelo meio-campo, mas na transição para o ataque pecaram em diversas vezes. No segundo tempo, o Goiânia garantiu a vitória na reta final da partida. Aos 44 minutos, Alisson foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. O próprio jogador chutou com força, no alto, do lado esquerdo do goleiro Farley, e garantiu a vitória do time da casa.

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