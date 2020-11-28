Real Noroeste vai pegar o Brasiliense na segunda fase da Série D

O Real Noroeste perdeu para o Goiânia, mas está classificado para a próxima fase da Série D Crédito: Goiânia/Divulgação

O Real Noroeste vai enfrentar o Brasiliense pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário foi conhecido no início da noite deste sábado (28), após o fim da 14º e última rodada da fase de grupos. O time capixaba perdeu para o Goiânia por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em Goiânia, mas, com 19 pontos, conseguiu manter o quarto lugar no Grupo A-5 e assegurou a classificação.

O Brasiliense foi o primeiro colocado do Grupo A-6 da competição nacional com 33 pontos. O time de Brasília venceu 10 partidas, empatou 3 e perdeu apenas uma até aqui. Promessa de jogo dificílimo para os capixabas.

DERROTA PARA O GOIÂNIA