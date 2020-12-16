Rio Branco vence o Vitória e se classifica para a final do Capixabão

Pepeta abriu o placar para o Rio Branco contra o Vitória Crédito: Rafael Brozeghini / Rio Branco

O Rio Branco está na final do Capixabão. O time capa-preta superou o Vitória por 2 a 1 na noite desta terça-feira (15), no Estádio Salvador Costa, no confronto válido pelo jogo de volta das semifinais. Pepeta e Marinho, ainda no primeiro tempo marcaram os gols que garantiram o triunfo. Agora o Brancão espera o rival da decisão, que vai sair do duelo entre Rio Branco VN e Real Noroeste, que acontece nesta quarta-feira (16), às 19h, no Olímpio Perim.

De quebra, o Brancão assegurou um lugar na Série D do Campeonato Brasileiro 2021, e também aguarda a possibilidade de disputar a Copa do Brasil, já que o Espírito Santo aguarda a definição do ranking da CBF ao final do ano, o que pode garantir mais uma vaga para o Estado na competição nacional.

O Rio Branco conseguiu encaminhar a vitória ainda no primeiro tempo. Pepeta abriu o placar logo aos 10 minutos. Gil Mineiro puxou contra-ataque e deu passe açucarado para o centroavante, que invadiu a área e frente a frente com o goleiro, tocou no canto, sem defesa para Harrison. Aos 32, um lance que complicou a vida do Brancão. Gil Mineiro cometeu falta e foi expulso. Mas mesmo com um a menos em campo, o Capa-Preta ampliou o placar. Jair cobrou lateral, Pepeta escorou de cabeça pra trás, Ronicley também tocou de cabeça pra trás, e Marinho bateu de primeira para fazer 2 a 0.