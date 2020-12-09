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Futebol

Real Noroeste e Rio Branco VN empatam no jogo de ida da semifinal do Capixabão

A segunda e decisiva partida acontece na próxima quarta-feira (16), no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, às 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2020 às 19:48

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:48

Real Noroeste e Rio Branco VN empataram no Rochão
Real Noroeste e Rio Branco VN empataram no Rochão Crédito: Junior Sapo/Real Noroeste
O Real Noroeste recebeu o Rio Branco de VN, na tarde desta quarta-feira (09), no José Olímpio da Rocha, para iniciar a disputa das semifinais do Campeonato Capixaba 2020. Ao final dos primeiros 90 minutos, o resultado foi um empate, por 2 a 2. Com a igualdade no placar neste primeiro jogo, quem vencer o jogo da volta fica com a vaga para a decisão. Em caso de um novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. Quem avançar, pega o vencedor do duelo entre Vitória e Rio Branco. 
A segunda e decisiva partida acontece na próxima quarta-feira (16), no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, às 19h. 

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OS GOLS

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Real Noroeste abriu o marcador com Matheus Firmino, que entre os zagueiros, mandou de cabeça a bola para a rede, após cruzamento de Marcel. O Brancão Polenteiro empatou, logo aos 24, com Arthur Faria cobrando falta, desviando na barreira e morrendo no gol. Na sequência veio a virada com o artilheiro Rafael castro, marcando livre do meio da área.
Na volta do intervalo, os Merengues Capixabas deixaram tudo igual novamente, com gol no primeiro minuto, feito por Marcel. Depois disso ninguém mais conseguiu mexer no placar, e o confronto segue totalmente em aberto para o jogo de volta.

REAL NOROESTE NA SÉRIE D

Antes de voltar a campo pelo Capixaba, o Real Noroeste tem compromisso na Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Serejão (Boca do Jacaré), em Brasília, os Merengues enfrentam o Brasiliense, pela partida de volta da segunda fase da competição nacional. Na ida equipes empataram em 1 a 1.

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