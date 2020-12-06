Real Noroeste empata com o Brasiliense pela 2ª fase da Série D

Real Noroeste e Brasiliense empataram em 1 a 1 Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste

O confronto que vai decidir quem avança para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro está totalmente em aberto. Real Noroeste e Brasiliense empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (06), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no jogo de ida do duelo. Luquinhas marcou para o time cadango e Isaías asssegurou o empate para o clube capixaba.

O jogo de volta e decisivo da segunda fase está marcado para o próximo sábado (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Serejão (Boca do Jacaré), em Brasília. Quem avançar enfrenta nas oitavas o vencedor do confronto entre Mirassol e Caxias.

O JOGO

O Brasiliense iniciou a partida mostrando mais ofensividade e quase marcou nos primeiros minutos, com Zotti, de cabeça. O Real Noroeste conseguiu equilibrar o jogo, e chegou a ser superior, mas o Jacaré foi cirúrgico e numa roubada de bola, Luquinhas marcou um golaço de cobertura, aos 33 minutos.