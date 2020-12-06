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Brasileiro

Real Noroeste empata com o Brasiliense pela 2ª fase da Série D

Time capixaba saiu atrás do placar, mas conseguiu buscar a igualdade no final da partida. Jogo de volta acontece no próximo sábado (12)

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 18:17
Real Noroeste e Brasiliense empataram em 1 a 1
Real Noroeste e Brasiliense empataram em 1 a 1 Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste
O confronto que vai decidir quem avança para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro está totalmente em aberto. Real Noroeste e Brasiliense empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (06), no Estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, no jogo de ida do duelo. Luquinhas marcou para o time cadango e Isaías asssegurou o empate para o clube capixaba. 
O jogo de volta e decisivo da segunda fase está marcado para o próximo sábado (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Serejão (Boca do Jacaré), em Brasília. Quem avançar enfrenta nas oitavas o vencedor do confronto entre Mirassol e Caxias.

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O JOGO

O Brasiliense iniciou a partida mostrando mais ofensividade e quase marcou nos primeiros minutos, com Zotti, de cabeça. O Real Noroeste conseguiu equilibrar o jogo, e chegou a ser superior, mas o Jacaré foi cirúrgico e numa roubada de bola, Luquinhas marcou um golaço de cobertura, aos 33 minutos. 
No segundo tempo, o Real Noroeste partiu para buscar o empate. O time  capixaba criou chances, mas desperdiçou. Por outro lado, também ofereceu o contra-ataque para o Brasiliense, que esteve perto de ampliar o placar. Na reta final da partida, quando o jogo já se encaminhava para a vitória do time candango, os Merengues chegaram ao empate. Isaías arrancou com a bola dominada, invadiu a área e chutou firme para igualar o jogo. 

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