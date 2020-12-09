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Empate com apagão

Rio Branco e Vitória empatam no jogo de ida das semifinais do Capixaba

A reta final da partida ficou paralisada por falta de energia no Kleber Andrade e foi encerrado mais cedo o jogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2020 às 22:51

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 22:51

Rio Branco e Vitória empatam na primeira partida da semifinal do Capixaba
Rio Branco e Vitória empatam na primeira partida da semifinal do Capixaba Crédito: Vitor Nicchio Casotti/Vitória F.C.
Tudo igual nos primeiros "85 minutos" das semifinais do Campeonato Capixaba 2020. Rio Branco-ES e Vitória-ES estavam empatando por 1 a 1, na noite desta terça-feira, no Kleber Andrade, quando aos 40 minutos do segundo tempo parte da rede elétrica do estádio caiu. Após aproximadamente 45 minutos de espera, o árbitro Arthur Gomes Rabelo deu a partida como encerrada e manteve o resultado de igualdade.
Os dois gols da partida saíram no segundo tempo e o Alvianil largou na frente com uma ajuda do Capa-Preta. Após a cobrança de falta de João Denoni, Gil Mineiro desviou a bola e marcou contra. O Brancão reagiu e buscou o empate com Marinho. Na jogada, Gil Mineiro passou por um defensor, cruzou rasteiro e o atacante teve apenas o trabalho de escorar para o fundo das redes.

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O segundo e decisivo jogo entra Rio Branco e Vitória acontece na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.
Com o resultado de 1 a 1, quem vencer o jogo da volta fica com a vaga para a decisão. Em caso de um novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. Quem avançar, pega o vencedor do duelo entre Real Noroeste e Rio Branco VN.

O jogo

Apesar da expectativa para o clássico decidindo uma vaga para as finais, Rio Branco e Vitória fizeram muito pouco nos primeiros 45 minutos. O Capa-Preta ao menos mostrou mais atitude e tentou agredir o Alvianil, que adotou uma postura mais cautelosa. Apesar disso, a chance mais clara foi do time de Bento Ferreira, quando o goleiro Diogo evitou um gol de cabeça do lateral Cássio.
Se no primeiro tempo o jogo foi em marcha lenta, no segundo os gols finalmente saíram. Dominante após a volta do intervalo, o Vitória abriu o placar com um gol contra marcado por Gil Mineiro. O Alvianil caiu de produção com a saída de Edinho, o Rio Branco cresceu e empatou o jogo com Marinho. Aos 40 minutos, houve uma queda parcial da energia do Kleber Andrade. O árbitro aguardou a volta da luz por mais de 30 minutos. Sem retorno, decidiu encerrar o jogo.

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