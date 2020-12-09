Rio Branco e Vitória empatam no jogo de ida das semifinais do Capixaba

Rio Branco e Vitória empatam na primeira partida da semifinal do Capixaba Crédito: Vitor Nicchio Casotti/Vitória F.C.

Tudo igual nos primeiros "85 minutos" das semifinais do Campeonato Capixaba 2020. Rio Branco-ES e Vitória-ES estavam empatando por 1 a 1, na noite desta terça-feira, no Kleber Andrade, quando aos 40 minutos do segundo tempo parte da rede elétrica do estádio caiu. Após aproximadamente 45 minutos de espera, o árbitro Arthur Gomes Rabelo deu a partida como encerrada e manteve o resultado de igualdade.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo e o Alvianil largou na frente com uma ajuda do Capa-Preta. Após a cobrança de falta de João Denoni, Gil Mineiro desviou a bola e marcou contra. O Brancão reagiu e buscou o empate com Marinho. Na jogada, Gil Mineiro passou por um defensor, cruzou rasteiro e o atacante teve apenas o trabalho de escorar para o fundo das redes.

O segundo e decisivo jogo entra Rio Branco e Vitória acontece na próxima terça-feira, às 19h, no estádio Salvador Costa, em Vitória.

Com o resultado de 1 a 1, quem vencer o jogo da volta fica com a vaga para a decisão. Em caso de um novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênaltis. Quem avançar, pega o vencedor do duelo entre Real Noroeste e Rio Branco VN.

O jogo

Apesar da expectativa para o clássico decidindo uma vaga para as finais, Rio Branco e Vitória fizeram muito pouco nos primeiros 45 minutos. O Capa-Preta ao menos mostrou mais atitude e tentou agredir o Alvianil, que adotou uma postura mais cautelosa. Apesar disso, a chance mais clara foi do time de Bento Ferreira, quando o goleiro Diogo evitou um gol de cabeça do lateral Cássio.