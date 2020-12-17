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Futebol Capixaba

Rio Branco VN supera o Real Noroeste e se garante na final do Capixabão

Brancão Polenteiro venceu o time merengue na disputa de pênaltis e agora vai encarar o Rio Branco na decisão do Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 22:30

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 22:30

O Rio Branco VN venceu o Real Noroeste e garantiu vaga na final do Capixabão
O Rio Branco VN venceu o Real Noroeste e garantiu vaga na final do Capixabão Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste
Foi em um jogo com muita emoção e que só foi definido nas penalidades. No fim, o Rio Branco VN  fez a festa ao vencer o Real Noroeste por 4 x 3 nos pênaltis, após o empate em 2 a 2 no tempo normal, na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no confronto válido pelo jogo de volta das semifinais do Capixabão. O Brancão Polenteiro agora enfrenta o Rio Branco na grande final do Estadual.
A equipe de Venda Nova também se garantiu em três competições na temporada 2021: Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde.

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O JOGO

Assim como no jogo de ida no Rochão, o primeiro tempo foi eletrizante. O Rio Branco VN tomou a iniciativa da partida e abriu o placar logo aos 10 minutos. Douglas cobrou falta da intermediária e de cabeça Gustavo coloca a bola na rede. O Real Noroeste não se abateu e empatou logo na sequência. Jadson Ciclete cobrou escanteio no primeiro pau, e o zagueiro Gustavo Henrique se antecipou e cabeceou para as redes. O jogo seguiu equilibrado, mas na primeira etapa ninguém mais balançou as redes. 
No segundo tempo, o time da casa voltou a ficar na frente do placar. Aos 18 minutos, Neto cruzou a bola da esquerda para área e Gustavo, de novo ele, cabeceou para o fundo da rede. O Real Noroeste foi pra cima para buscar o empate. O técnico Duzinho fez várias substituições e uma delas deu certo. O atacante Izaías marcou o gol do empate aos 49 minutos após falha da zaga adversária. Gol que levou a decisão da partida para as penalidades. 
Na decisão por pênaltis, prevaleceu a competência do time da casa, que converteu as suas quatro primeiras cobranças com Gustavo, Geancarlos, Neto e Wesley Dias. Do outro lado, o Real marcou com Marcel, Igor Santos e Isaías, mas desperdiçou com Marcos (defesa do goleiro Giovani Perim) e com Jonata Pé de Pato (cobrou para fora). Rio Branco VN na decisão.

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