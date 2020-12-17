Rio Branco VN supera o Real Noroeste e se garante na final do Capixabão

O Rio Branco VN venceu o Real Noroeste e garantiu vaga na final do Capixabão Crédito: Júnior Sapo/Real Noroeste

Foi em um jogo com muita emoção e que só foi definido nas penalidades. No fim, o Rio Branco VN fez a festa ao vencer o Real Noroeste por 4 x 3 nos pênaltis, após o empate em 2 a 2 no tempo normal, na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no confronto válido pelo jogo de volta das semifinais do Capixabão. O Brancão Polenteiro agora enfrenta o Rio Branco na grande final do Estadual.

A equipe de Venda Nova também se garantiu em três competições na temporada 2021: Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde.

O JOGO

Assim como no jogo de ida no Rochão, o primeiro tempo foi eletrizante. O Rio Branco VN tomou a iniciativa da partida e abriu o placar logo aos 10 minutos. Douglas cobrou falta da intermediária e de cabeça Gustavo coloca a bola na rede. O Real Noroeste não se abateu e empatou logo na sequência. Jadson Ciclete cobrou escanteio no primeiro pau, e o zagueiro Gustavo Henrique se antecipou e cabeceou para as redes. O jogo seguiu equilibrado, mas na primeira etapa ninguém mais balançou as redes.

No segundo tempo, o time da casa voltou a ficar na frente do placar. Aos 18 minutos, Neto cruzou a bola da esquerda para área e Gustavo, de novo ele, cabeceou para o fundo da rede. O Real Noroeste foi pra cima para buscar o empate. O técnico Duzinho fez várias substituições e uma delas deu certo. O atacante Izaías marcou o gol do empate aos 49 minutos após falha da zaga adversária. Gol que levou a decisão da partida para as penalidades.