Fotojornalismo: veja as imagens da vitória do Brancão na Copa do Brasil

Mesmo saindo atrás no placar e com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Rio Branco conseguiu vencer, de virada, a equipe do Sampaio Corrêa por 2 a 1 e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. A partida, disputada no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (10), ainda marcou a quebra de um tabu: é a primeira vez que o time Capa-Preta consegue avançar de fase na competição desde sua estreia, em 1999.
Os gols dos capixabas foram marcados por Edu Capetinha e Petróleo, enquanto André Luiz fez o dos maranhenses. Na próxima fase, o Rio Branco enfrenta o Vitória-BA. Confira as fotos da partida desta quarta-feira (10):