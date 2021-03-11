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Futebol

Fotojornalismo: veja as imagens da vitória do Brancão na Copa do Brasil

Equipe Capa-Preta bateu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 de virada, com gols de Edu Capetinha e Petróleo; Rio Branco teve jogador expulso no segundo tempo

Publicado em 10 de Março de 2021 às 21:29

Fernando Madeira

Fernando Madeira

Publicado em 

10 mar 2021 às 21:29
Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil
Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil Crédito: Fernando Madeira
Mesmo saindo atrás no placar e com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Rio Branco conseguiu vencer, de virada, a equipe do Sampaio Corrêa por 2 a 1 e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. A partida, disputada no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, na noite desta quarta-feira (10), ainda marcou a quebra de um tabu: é a primeira vez que o time Capa-Preta consegue avançar de fase na competição desde sua estreia, em 1999.
Os gols dos capixabas foram marcados por Edu Capetinha e Petróleo, enquanto André Luiz fez o dos maranhenses. Na próxima fase, o Rio Branco enfrenta o Vitória-BA. Confira as fotos da partida desta quarta-feira (10):

Rio Branco vence o Sampaio Corrêa e avança de fase na Copa do Brasil

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