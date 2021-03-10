Rio Branco conta com a experiência de Paulinho para bater o Sampaio Corrêa

Paulinho é a esperança do Rio Branco para vencer o Sampaio Corrêa Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC

Nesta quarta-feira (10), no Kleber Andrade , em Cariacica , começa a trajetória do Rio Branco na disputa da Copa do Brasil 2021. E o duelo contra o Sampaio Corrêa, marcado para às 18h, reúne equipes de divisões diferentes no cenário nacional. Enquanto os maranhenses chegam credenciados pelo 6º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, os capixabas, que integram a Série D , retornam à competição nacional de mata-mata após um hiato de quatro anos.

O time capixaba tem o direito de jogar em casa, mas, em contrapartida, é obrigado a vencer para avançar de fase. Em caso de empate, o Sampaio Corrêa avança. Mas para superar o duro rival, o Brancão conta com a experiência de um atleta campeão da Copa do Brasil em 2013 para passar ao elenco "o caminho das pedras" para ultrapassar este primeiro desafio. O atacante Paulinho levantou a taça da 2ª competição mais importante do futebol brasileiro quando atuava pelo Flamengo. E a dica que o jogador de 32 anos dá é para sua equipe entrar em campo com uma postura agressiva.

"Temos que nos preparar com o pensamento somente de vencer. Quando a equipe entra na partida pensando no empate, acredito que é 90% para as coisas darem errado. O adversário tem a vantagem do empate, mas nós vamos entrar com tudo para fazer uma boa partida e conquistar a classificação para a próxima fase", afirmou o jogador, via assessoria de imprensa do clube.

Em 2013, Paulinho fez 11 jogos e marcou um gol na campanha do título rubro-negro, que foi na vitória sobre o Goiás por 2 a 1, no Serra Dourada. Agora vestindo o manto Capa-Preta, o atacante afirma que outra fonte de inspiração é o América-MG, semifinalista da edição 2020 da Copa do Brasil.

"A competição se torna mais difícil a cada ano. Eu tive a oportunidade de vencê-la jogando pelo Flamengo em 2013 e sei da dificuldade que os clubes encontram na competição. Temos o exemplo do América-MG na última edição, chegou a semifinal, eliminou gigantes do nosso futebol e conquistou coisas grandes na temporada. Temos que nos espelhar em clubes assim, fazer o nosso papel, procurar entrar no ritmo da competição, que é muito disputada, o mais rápido possível."

Rio Branco está preparado para o duelo decisivo que acontece no Kleber Andrade Crédito: Rio Branco/Divulgação

Desde o ano passado no Rio Branco, Paulinho marcou um gol em oito partidas até o momento, sendo uma das peças importantes para a classificação da equipe para a Copa do Brasil e para a fase preliminar da Série D do Brasileiro. O atleta afirma que independente do adversário, a concentração e dedicação deve ser máxima.

"No ano de 2020, nossos objetivos foram traçados: as classificações para a Copa do Brasil e Série D do Brasileirão. Por isso, não tínhamos por que escolher adversário. Quem caísse no sorteio, nós teríamos que estar preparados. Vamos enfrentar o Sampaio, então temos que nos preparar o máximo possível, até porque temos o fator casa ao nosso favor, e decidir o jogo aqui no Espírito Santo será muito importante para nós."