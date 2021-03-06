Desportiva e Real Noroeste empatam sem gols no Engenheiro Araripe

Desportiva e Real Noroeste fizeram um empate sem gols no Araripe Crédito: Reprodução/MyCujoo

Em um empate sem gols, Desportiva e Rio Branco disputaram partida válida pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2021 neste sábado (06). Sob forte calor no estádio Engenheiro Araripe, as equipes até criaram algumas chances claras de gol, mas não conseguiram abrir o placar. As informações são do Globoesporte.com.

Em um jogo em que o sol aumentou o desgaste e tornou a partida mais cadenciada, os dois times buscaram lançamentos longos e foi a Desportiva que chegou com mais perigo primeiro. Aos 19 minutos, Cristopher clareou na entrada da área e soltou a bomba, obrigando o goleiro Waldson a fazer uma boa defesa e jogar para escanteio. Já no final do primeiro tempo, aos 44, foi a vez do Real Noroeste assustar os grenás, após chute de Jarles Baiano, que parou nas mãos de Stov.

O segundo tempo teve mais algumas oportunidades, mas o resultado não saiu do 0 a 0. Com o empate, a Desportiva, com quatro pontos e três gols de saldo, termina a rodada em 3º lugar. Já o Real Noroeste permanece em quarto lugar, com quatro pontos e dois gols de saldo.