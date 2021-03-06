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Capixabão

Desportiva e Real Noroeste empatam sem gols no Engenheiro Araripe

Os dois times até criaram algumas chances para abrir o placar, mas não conseguiram sair do 0 a 0. Desportiva e Real Noroeste voltam a campo no próximo sábado

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:44

Publicado em 

06 mar 2021 às 19:44
Desportiva e Real Noroeste fizeram um empate sem gols no Araripe
Desportiva e Real Noroeste fizeram um empate sem gols no Araripe Crédito: Reprodução/MyCujoo
Em um empate sem gols, Desportiva e Rio Branco disputaram partida válida pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2021 neste sábado (06). Sob forte calor no estádio Engenheiro Araripe, as equipes até criaram algumas chances claras de gol, mas não conseguiram abrir o placar. As informações são do Globoesporte.com.
Em um jogo em que o sol aumentou o desgaste e tornou a partida mais cadenciada, os dois times buscaram lançamentos longos e foi a Desportiva que chegou com mais perigo primeiro. Aos 19 minutos, Cristopher clareou na entrada da área e soltou a bomba, obrigando o goleiro Waldson a fazer uma boa defesa e jogar para escanteio. Já no final do primeiro tempo, aos 44, foi a vez do Real Noroeste assustar os grenás, após chute de Jarles Baiano, que parou nas mãos de Stov.
O segundo tempo teve mais algumas oportunidades, mas o resultado não saiu do 0 a 0. Com o empate, a Desportiva, com quatro pontos e três gols de saldo, termina a rodada em 3º lugar. Já o Real Noroeste permanece em quarto lugar, com quatro pontos e dois gols de saldo.
O Campeonato Capixaba 2021 prossegue no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No próximo sábado, dia 13, às 15h, o Real Noroeste recebe o São Mateus, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No mesmo dia e horário, a Desportiva visita o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

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