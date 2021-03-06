Às vésperas da Copa do Brasil

Rio Branco vence Pinheiros e se mantém com 100% de aproveitamento

Com gol de Vandinho, equipe capa-preta venceu o Pinheiros no Norte do Estado e divide a liderança da competição com o Vitória, que está na frente pelo saldo de gols

Publicado em 06 de Março de 2021 às 18:51

06 mar 2021 às 18:51
Vandinho chuta para marcar o único gol da partida Crédito: Reprodução/MyCujoo
O Rio Branco passou sufoco, mas venceu o Pinheiros neste sábado (06) pela segunda rodada do Campeonato Capixaba 2021. O autor do gol foi o meia Vandinho, que conseguiu balançar as redes no segundo tempo. De acordo com as informações do Globoesporte.com, o jogador aproveitou, aos 27 minutos da etapa complementar, o passe de Edu na entrada da área e chutou rasteiro, no cantinho do goleiro Robinho.
O triunfo deixa o Rio Branco na cola do Vitória, líder do campeonato, que está na frente pelo saldo de gols. Enquanto o Capa-Preta tem quatro gols marcados no campeonato, o Alvianil, após vencer o Serra por 2 a 0, está com cinco gols anotados no Capixabão.
Já o Pinheiros, com a segunda derrota no campeonato, segue na oitava posição, sem nenhum ponto ganho. O time chegou a pressionar o Brancão no final da partida, mas não conseguiu o empate. A partida aconteceu no estádio Zenor Pedrosa Rocha, em Nova Venécia.
A vitória dá moral para o time capixaba que tem o próximo compromisso na Copa do Brasil. O Rio Branco volta a campo na próxima quarta-feira (10) para enfrentar o Sampaio Corrêa-MA, pelo torneio nacional, às 18h, no Kleber Andrade.
A próxima partida no Capixabão é no próximo sábado, quando encara o Serra, às 15h, no Kleber Andrade, em Cariacica. Já o Pinheiros viaja até o Sul do Estado para pegar o Estrela do Norte, no Sumaré, às 15h do sábado.

