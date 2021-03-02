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Rio Branco e Rio Branco-VN conhecem seus adversários na Copa do Brasil

Como os rivais têm a vantagem do empate, times capixabas vão precisar vencer seus duelos para avançar de fase

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:20
Rio Branco e Rio Branco VN ficaram no empate em 0 a 0 no jogo de ida da final do Capixabão
Rio Branco e Rio Branco-VN vão representar o Espírito Santo na Copa do Brasil Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco
Equipes que vão representar o Espírito Santo na Copa do Brasil 2021, o Rio Branco e o Rio Branco-VN conheceram seus adversários na tarde desta terça-feira (02), em sorteio realizado pela CBF.  O Capa-Preta vai enfrentar o Sampaio Corrêa, e o Brancão Polenteiro vai encarar o ABC. 
Atual campeão capixaba, o time de Venda Nova do Imigrante, por estar pior posicionado no ranking da entidade, em relação ao adversário, terá o mando de campo no jogo único. Para avançar à segunda fase, o Rio Branco-VN precisa vencer o visitante, que joga com a vantagem do empate. Mesma situação em que se encontra o Rio Branco diante do Sampaio Corrêa.

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As datas das partida ainda não foram definidas (podem acontecer nos dias 10, 17 ou 24 de março). O Rio Branco mandará seu jogo no Kleber Andrade, enquanto o Rio Branco-VN vai receber o adversário no Olímpio Perim. 
Caso avance na competição, o Brancão encara o vencedor de Águia Negra-MS e Vitória-BA (o mandante na 2ª fase sai deste duelo). Já o Polenteiro, se passar, será mandante na segunda fase e enfrentará o vencedor de Moto Club-MA x Botafogo-RJ. 
Em 2021 a Copa do Brasil ganhou uma mudança no formato de disputa e terá uma fase a menos. Com isso, o grupo de clubes da Libertadores e campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, que entrava a partir das oitavas de final, agora ingressará na Terceira Fase, juntando-se a outras 20 equipes no torneio. 

O SORTEIO

Oitenta times participaram desta etapa do sorteio da Copa do Brasil. Eles foram separados em oito grupos com dez clubes cada, de acordo com o Ranking Nacional de Clubes e com o Ranking Nacional de Federações de 2020.

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