Rio Branco e Rio Branco-VN conhecem seus adversários na Copa do Brasil

Rio Branco e Rio Branco-VN vão representar o Espírito Santo na Copa do Brasil Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco

Equipes que vão representar o Espírito Santo na Copa do Brasil 2021, o Rio Branco e o Rio Branco-VN conheceram seus adversários na tarde desta terça-feira (02), em sorteio realizado pela CBF. O Capa-Preta vai enfrentar o Sampaio Corrêa, e o Brancão Polenteiro vai encarar o ABC.

Atual campeão capixaba, o time de Venda Nova do Imigrante, por estar pior posicionado no ranking da entidade, em relação ao adversário, terá o mando de campo no jogo único. Para avançar à segunda fase, o Rio Branco-VN precisa vencer o visitante, que joga com a vantagem do empate. Mesma situação em que se encontra o Rio Branco diante do Sampaio Corrêa.

As datas das partida ainda não foram definidas (podem acontecer nos dias 10, 17 ou 24 de março). O Rio Branco mandará seu jogo no Kleber Andrade, enquanto o Rio Branco-VN vai receber o adversário no Olímpio Perim.

Caso avance na competição, o Brancão encara o vencedor de Águia Negra-MS e Vitória-BA (o mandante na 2ª fase sai deste duelo). Já o Polenteiro, se passar, será mandante na segunda fase e enfrentará o vencedor de Moto Club-MA x Botafogo-RJ.

Em 2021 a Copa do Brasil ganhou uma mudança no formato de disputa e terá uma fase a menos. Com isso, o grupo de clubes da Libertadores e campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, que entrava a partir das oitavas de final, agora ingressará na Terceira Fase, juntando-se a outras 20 equipes no torneio.

O SORTEIO