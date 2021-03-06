Capixabão 2021: três partidas movimentam a 2ª rodada neste sábado (06)

A Locomotiva Grená goleou o Vilavelhense em sua estreia no Campeonato Capixaba 2021 Crédito: José Caldas Júnior/Divulgação

A segunda rodada do Campeonato Capixaba 2021 começou na última quinta-feira (04) com a goleada do Estrela sobre o São Mateus por 4 a 0, em pleno Estádio Sernamby. Mas neste sábado (06), três jogos prometem agitar a rodada. Rio Branco, Desportiva, Vitória e Real Noroeste entram em campo e buscam mais uma vitória na competição. No domingo (07), a partida entre Vilavelhense e Rio Branco-VN encerra a rodada.

Após a goleada por 4 a 1 sobre o Vilavelhense na primeira rodada, a Desportiva volta ao gramado do Engenheiro Araripe, desta vez para receber o Real Noroeste. A partida promete ser uma das mais equilibradas da rodada, já que o time merengue também vem de vitória e tem um dos times mais fortes da competição. A bola rola às 15h para o duelo.

Dividindo a ponta da tabela com a Desportiva, o Vitória vai até o Robertão para enfrentar o Serra, em partida marcada para às 15h. O Alvianil de Bento Ferreira passou por cima do Pinheiros na primeira rodada, mas agora terá um desafio mais difícil diante do Tricolor Serrano, que perdeu em sua estreia no campeonato, e agora que fazer valer o fator casa para conquistar seu primeiro triunfo no Capixabão.

Já no interior do Estado, o Pinheiros recebe o embalado Rio Branco, no Estádio Zenor Pedrosa, em Nova Venécia, onde o clube decidiu mandar seus jogos. Às 15h, quando a bola rolar, o Capa-Preta espera não tomar conhecimento do time da casa e voltar com os três pontos na bagagem. Do outro lado do gramado, o Verdão do Norte quer provar que evoluiu e pode fezer frente aos principais times do Campeonato Capixaba.

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